Batatas gratinadas
Vai querer repetir: estas batatas gratinadas são crocantes por fora e cremosas por dentro

Fábio Belo
Há 3h e 35min
O melhor? São super fáceis de fazer e ainda podes aproveitar sobras de batata

Crocantes por fora, cremosas por dentro e com aquele toque de queijo e alecrim que conquista qualquer pessoa. 

Ingredientes:

  • 600g batata para assar
  • 600g batata-doce
  • 125g queijo ralado
  • 5 dentes de alho picados
  • Alecrim picado
  • Azeite
  • 1 c. sopa de mostarda Dijon


Preparação:

  1. Coze as batatas com pele em água e sal. Corta em rodelas e coloca num pirex.
  2. Mistura o queijo, alho, alecrim, azeite e mostarda até ficar bem envolvido.
  3. Espalha por cima das batatas e leva ao forno a 180º durante 30 minutos.

 

