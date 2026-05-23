Vai querer repetir: estas batatas gratinadas são crocantes por fora e cremosas por dentro

Crocantes por fora, cremosas por dentro e com aquele toque de queijo e alecrim que conquista qualquer pessoa.
Ingredientes:
- 600g batata para assar
- 600g batata-doce
- 125g queijo ralado
- 5 dentes de alho picados
- Alecrim picado
- Azeite
- 1 c. sopa de mostarda Dijon
Preparação:
- Coze as batatas com pele em água e sal. Corta em rodelas e coloca num pirex.
- Mistura o queijo, alho, alecrim, azeite e mostarda até ficar bem envolvido.
- Espalha por cima das batatas e leva ao forno a 180º durante 30 minutos.
Redes sociais:
Site: www.fabiobelo.pt
Instagram: @fabiobelo.pt
TikTok: @fabiobelo.pt