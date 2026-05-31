Vai querer repetir: este bolo de limão e ricota fica super fofo e húmido
Fábio Belo
Hoje às 09:00
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À procura de uma receita de bolo simples, rápida e deliciosa? Este bolo de limão e ricota fica super fofo, húmido e prepara-se em apenas 5 minutos
Ingredientes
- 3 ovos
- 200 g de queijo ricota
- 150 g de açúcar
- Raspa e sumo de 1 limão
- 150 g de farinha
- 1 c. de chá de fermento
Preparação
1. Numa taça, junta todos os ingredientes e envolve bem até obteres um creme homogéneo.
2. Verte o preparado numa forma de bolo inglês.
3. Leva ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante cerca de 40 minutos.
O resultado? Um bolo leve, fresco e irresistível!
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