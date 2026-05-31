Receitas
Bolo de limão e ricota
Bolo de limão e ricota

Vai querer repetir: este bolo de limão e ricota fica super fofo e húmido

Fábio Belo
Hoje às 09:00
Mais 5 sugestões
Sobremesa para dias de calor? Este bolo de iogurte de manga e baunilha é a receita ideal
Esta receita de bolo de chocolate é diferente de tudo o que provou até agora
Chef de cozinha ensina-nos como fazer o melhor bolo de chocolate húmido. Espreite a receita
O bolo de limão que vai desaparecer da mesa antes de arrefecer
Bolo de abóbora na chávena: pronto em 90 segundos no micro-ondas!

À procura de uma receita de bolo simples, rápida e deliciosa? Este bolo de limão e ricota fica super fofo, húmido e prepara-se em apenas 5 minutos

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 200 g de queijo ricota
  • 150 g de açúcar
  • Raspa e sumo de 1 limão
  • 150 g de farinha
  • 1 c. de chá de fermento


Preparação
1. Numa taça, junta todos os ingredientes e envolve bem até obteres um creme homogéneo.
2. Verte o preparado numa forma de bolo inglês.
3. Leva ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante cerca de 40 minutos.

O resultado? Um bolo leve, fresco e irresistível!

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Sobremesa para dias de calor? Este bolo de iogurte de manga e baunilha é a receita ideal
Esta receita de bolo de chocolate é diferente de tudo o que provou até agora
Chef de cozinha ensina-nos como fazer o melhor bolo de chocolate húmido. Espreite a receita
O bolo de limão que vai desaparecer da mesa antes de arrefecer
Bolo de abóbora na chávena: pronto em 90 segundos no micro-ondas!