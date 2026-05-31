Vai querer repetir: este bolo de limão e ricota fica super fofo e húmido

O bolo de limão que vai desaparecer da mesa antes de arrefecer

Chef de cozinha ensina-nos como fazer o melhor bolo de chocolate húmido. Espreite a receita

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Ingredientes

3 ovos

200 g de queijo ricota

150 g de açúcar

Raspa e sumo de 1 limão

150 g de farinha

1 c. de chá de fermento



Preparação

1. Numa taça, junta todos os ingredientes e envolve bem até obteres um creme homogéneo.

2. Verte o preparado numa forma de bolo inglês.

3. Leva ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante cerca de 40 minutos.



O resultado? Um bolo leve, fresco e irresistível!