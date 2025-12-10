O segredo para umas filhoses perfeitas na noite de Natal

Festa da empresa, consoada ou final do ano: rival da Primark arrasa com peças em lantejoulas

No Natal, há sabores que atravessam gerações e trazem consigo memórias de família e mesas recheadas. As filhoses, estaladiças, douradas e molhadas em mel, são um desses clássicos que não podem faltar na quadra natalícia.

Ingredientes

(massa)

2 ovos;

Sumo de 2 laranjas;

4 c. sopa azeite;

2 c. sopa manteiga;

1 cálice água ardente;

560gr farinha;

Sal;

(calda)

6 c. sopa mel;

250ml água;

Pau de canela;

Casca de 1 limão.

Preparação

1. Num tacho junte todos os ingredientes da calda, e leve ao lume, em fogo baixo, até levantar fervura. Deixe ferver por 4 minutos. Reserve a calda.

2. Numa taça junte os ovos, o azeite, a manteiga, o sumo da laranja, a água ardente e o sal. Envolva tudo.

3. Adicione a farinha, e amasse até obter uma massa bem elástica.

4. Estique a massa bem fininha, e corte-a em tiras de 4 cm de largura, e 25 cm de comprimento.

5. Prenda a ponta de cada tira de massa com um garfo, e segure a outra ponta com a mão, junte à frigideira, enrole rapidamente e deixe fritar, virando a meio, até que fique douradinha. Repita o processo até terminar a massa.

6. Escorra as filhoses num tabuleiro forrado de papel absorvente. Depois, passe-as pela calda de mel.