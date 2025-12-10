Facebook Instagram
O segredo para umas filhoses perfeitas na noite de Natal

A receita de filhoses que passa de geração em geração

Fábio Belo
Hoje às 11:05
Vai precisar de uma caixa de ovos para esta receita que só leva uma gema e já é viral

No Natal, há sabores que atravessam gerações e trazem consigo memórias de família e mesas recheadas. As filhoses, estaladiças, douradas e molhadas em mel, são um desses clássicos que não podem faltar na quadra natalícia.

Ingredientes

(massa)

  • 2 ovos;
  • Sumo de 2 laranjas;
  • 4 c. sopa azeite;
  • 2 c. sopa manteiga;
  • 1 cálice água ardente;
  • 560gr farinha;
  • Sal;

(calda)

  • 6 c. sopa mel;
  • 250ml água;
  • Pau de canela;
  • Casca de 1 limão.

Preparação

1. Num tacho junte todos os ingredientes da calda, e leve ao lume, em fogo baixo, até levantar fervura. Deixe ferver por 4 minutos. Reserve a calda.

2. Numa taça junte os ovos, o azeite, a manteiga, o sumo da laranja, a água ardente e o sal. Envolva tudo.

3. Adicione a farinha, e amasse até obter uma massa bem elástica.

4. Estique a massa bem fininha, e corte-a em tiras de 4 cm de largura, e 25 cm de comprimento.

5. Prenda a ponta de cada tira de massa com um garfo, e segure a outra ponta com a mão, junte à frigideira, enrole rapidamente e deixe fritar, virando a meio, até que fique douradinha. Repita o processo até terminar a massa.

6. Escorra as filhoses num tabuleiro forrado de papel absorvente. Depois, passe-as pela calda de mel.

