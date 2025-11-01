Este folar de abóbora e noz lembra as receitas das avós. Siga os passos

Da lasanha de panela ao bolo de castanhas: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Como estamos na altura dos Santos decidi fazer um folar de abóbora e noz. Inspirei-me na receita do folar tradicional e acrescentei-lhe puré de abóbora, que liga muito bem com a canela e erva doce. É fácil de preparar, e muito saboroso.

Ingredientes

550gr farinha;

225gr açúcar;

11gr fermento padeiro;

1 c. chá canela;

1 c. chá erva doce;

125gr puré de abóbora;

1 ovo;

3 c. sopa manteiga amolecida;

150ml leite morno;

150gr miolo de noz.

Preparação

1. Na taça da batedeira junte todos os ingredientes. Amasse a massa, e deixe levedar durante 2 horas.

2. Molde 3 bolas de massa, e coloque-as num tabuleiro forrado de papel vegetal.

3. Pincel com gema de ovo, e leve ao forno, a 180º, durante 30 minutos.