Este folar de abóbora e noz lembra as receitas das avós. Siga os passos

Como estamos na altura dos Santos decidi fazer um folar de abóbora e noz. Inspirei-me na receita do folar tradicional e acrescentei-lhe puré de abóbora, que liga muito bem com a canela e erva doce. É fácil de preparar, e muito saboroso.
Ingredientes
- 550gr farinha;
- 225gr açúcar;
- 11gr fermento padeiro;
- 1 c. chá canela;
- 1 c. chá erva doce;
- 125gr puré de abóbora;
- 1 ovo;
- 3 c. sopa manteiga amolecida;
- 150ml leite morno;
- 150gr miolo de noz.
Preparação
1. Na taça da batedeira junte todos os ingredientes. Amasse a massa, e deixe levedar durante 2 horas.
2. Molde 3 bolas de massa, e coloque-as num tabuleiro forrado de papel vegetal.
3. Pincel com gema de ovo, e leve ao forno, a 180º, durante 30 minutos.