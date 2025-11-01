Facebook Instagram
Este folar de abóbora e noz lembra as receitas das avós. Siga os passos

Fábio Belo
Hoje às 11:00
Dias de chuva pedem broas de mel, noz e passas: espereite a receita

Como estamos na altura dos Santos decidi fazer um folar de abóbora e noz. Inspirei-me na receita do folar tradicional e acrescentei-lhe puré de abóbora, que liga muito bem com a canela e erva doce. É fácil de preparar, e muito saboroso. 

Ingredientes

  • 550gr farinha;
  • 225gr açúcar;
  • 11gr fermento padeiro;
  • 1 c. chá canela;
  • 1 c. chá erva doce;
  • 125gr puré de abóbora;
  • 1 ovo;
  • 3 c. sopa manteiga amolecida;
  • 150ml leite morno;
  • 150gr miolo de noz.

Preparação

1. Na taça da batedeira junte todos os ingredientes. Amasse a massa, e deixe levedar durante 2 horas.

2. Molde 3 bolas de massa, e coloque-as num tabuleiro forrado de papel vegetal.

3. Pincel com gema de ovo, e leve ao forno, a 180º, durante 30 minutos.

