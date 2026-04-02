Aprenda a fazer este folar de carnes delicioso para a Páscoa

Hoje partilho contigo o meu folar de carnes, fofinho, saboroso e impossível de resistir. Perfeito para a mesa de família!
Ingredientes
- 450 g de farinha
- 1 c. chá de fermento de padeiro seco
- 1 ovo (+ 1 para pincelar)
- 75 g de manteiga amolecida
- 175 ml de leite morno
- 1 chouriço
- 1 farinheira
- 150 g de bacon
Preparação
1. Na taça da batedeira, junta todos os ingredientes (exceto as carnes) e amassa até obteres uma massa homogénea.
2. Adiciona as carnes cortadas em cubos e envolve bem. Deixa levedar até dobrar de volume.
3. Molda uma bola, coloca num tabuleiro com papel vegetal e leva ao forno a 180 °C durante cerca de 1 hora.
