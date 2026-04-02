Folar de Carnes
Aprenda a fazer este folar de carnes delicioso para a Páscoa

Fábio Belo
2 abr., 16:14
Na Páscoa há tradições que nunca falham… e o folar é uma delas

Hoje partilho contigo o meu folar de carnes, fofinho, saboroso e impossível de resistir. Perfeito para a mesa de família!

Ingredientes

  • 450 g de farinha
  • 1 c. chá de fermento de padeiro seco
  • 1 ovo (+ 1 para pincelar)
  • 75 g de manteiga amolecida
  • 175 ml de leite morno
  • 1 chouriço
  • 1 farinheira
  • 150 g de bacon


Preparação
1. Na taça da batedeira, junta todos os ingredientes (exceto as carnes) e amassa até obteres uma massa homogénea.
2. Adiciona as carnes cortadas em cubos e envolve bem. Deixa levedar até dobrar de volume.
3. Molda uma bola, coloca num tabuleiro com papel vegetal e leva ao forno a 180 °C durante cerca de 1 hora.

 

