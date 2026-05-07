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Como fazer frango de churrasqueira em casa: o segredo está na marinada
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É assim que se faz um frango digno de churrasqueira em casa

Frango assado é um dos pratos mais típicos da gastronomia portuguesa e continua a ser presença habitual em almoços de família e fins de semana. O molho e a pele crocante são, muitas vezes, o que mais conquista.

Foi precisamente isso que a página de Instagram Terapia no Fogo decidiu mostrar, ao partilhar uma receita para fazer frango de churrasqueira em casa “igual ao dos churrascos”. O grande segredo está na marinada e no tempo de repouso da carne.

Ingredientes

Para o frango e marinada:

  • 1 frango inteiro aberto
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 malagueta vermelha picada (ou piri-piri a gosto)
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de colorau (paprika)
  • 1 colher de chá de sal grosso
  • Pimenta preta moída q.b.
  • Sumo de 1 limão
  • Salsa fresca picada (opcional)
  • Vinho branco
  • Folhas de louro

Preparação

  • Colocar o frango numa travessa e fazer alguns golpes no peito e nas pernas para ajudar a absorver a marinada.
  • Preparar a marinada juntando o alho, vinho branco, azeite, sal, pimenta, malagueta, colorau, sumo de limão e louro.
  • Misturar bem todos os ingredientes.
  • Envolver o frango na marinada, tapar e deixar repousar durante cerca de 12 horas.
  • Preparar a grelha com brasa forte e colocar o frango mais afastado do calor.
  • Cozinhar lentamente durante cerca de 20 minutos, pincelando regularmente com a marinada.
  • Aproximar depois o frango da brasa para tostar a pele e criar caramelização.
  • Servir quando estiver bem dourado, suculento e crocante.
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