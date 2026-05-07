Como fazer frango de churrasqueira em casa: o segredo está na marinada

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Frango assado é um dos pratos mais típicos da gastronomia portuguesa e continua a ser presença habitual em almoços de família e fins de semana. O molho e a pele crocante são, muitas vezes, o que mais conquista.

Foi precisamente isso que a página de Instagram Terapia no Fogo decidiu mostrar, ao partilhar uma receita para fazer frango de churrasqueira em casa “igual ao dos churrascos”. O grande segredo está na marinada e no tempo de repouso da carne.

Ingredientes

Para o frango e marinada:

1 frango inteiro aberto

4 dentes de alho picados

1 malagueta vermelha picada (ou piri-piri a gosto)

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de colorau (paprika)

1 colher de chá de sal grosso

Pimenta preta moída q.b.

Sumo de 1 limão

Salsa fresca picada (opcional)

Vinho branco

Folhas de louro

Preparação