Como fazer frango de churrasqueira em casa: o segredo está na marinada
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É assim que se faz um frango digno de churrasqueira em casa
Frango assado é um dos pratos mais típicos da gastronomia portuguesa e continua a ser presença habitual em almoços de família e fins de semana. O molho e a pele crocante são, muitas vezes, o que mais conquista.
Foi precisamente isso que a página de Instagram Terapia no Fogo decidiu mostrar, ao partilhar uma receita para fazer frango de churrasqueira em casa “igual ao dos churrascos”. O grande segredo está na marinada e no tempo de repouso da carne.
Ingredientes
Para o frango e marinada:
- 1 frango inteiro aberto
- 4 dentes de alho picados
- 1 malagueta vermelha picada (ou piri-piri a gosto)
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de colorau (paprika)
- 1 colher de chá de sal grosso
- Pimenta preta moída q.b.
- Sumo de 1 limão
- Salsa fresca picada (opcional)
- Vinho branco
- Folhas de louro
Preparação
- Colocar o frango numa travessa e fazer alguns golpes no peito e nas pernas para ajudar a absorver a marinada.
- Preparar a marinada juntando o alho, vinho branco, azeite, sal, pimenta, malagueta, colorau, sumo de limão e louro.
- Misturar bem todos os ingredientes.
- Envolver o frango na marinada, tapar e deixar repousar durante cerca de 12 horas.
- Preparar a grelha com brasa forte e colocar o frango mais afastado do calor.
- Cozinhar lentamente durante cerca de 20 minutos, pincelando regularmente com a marinada.
- Aproximar depois o frango da brasa para tostar a pele e criar caramelização.
- Servir quando estiver bem dourado, suculento e crocante.
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