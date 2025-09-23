Afinal, é tão simples fazer frango teryaki como um japonês. É só seguir estes passos

Anda toda a gente a experimentar esta receita viral da air fryer. Mas, além de um erro, pode ser perigosa

O frango teriyaki é um dos pratos mais populares em restaurantes asiáticos e, ao contrário do que muitos pensam, pode ser preparado em casa de forma prática e deliciosa.

Quem o garante é o criador de conteúdos Thaliehugo, que partilhou no Instagram uma receita simples e rápida para recriar este clássico japonês com todo o sabor e sem complicações.

O segredo está em escolher a parte certa do frango: em vez de peito, que tende a secar facilmente, a aposta é nas coxas desossadas, que garantem mais sabor e suculência. O processo é simples:

Os ingredientes:

Coxa de frango desossada

Amido de milho

Sementes de sésamo (opcional)

Sal (e pimenta, a gosto)

Molho teriyaki

Óleo vegetal

O passo a passo: