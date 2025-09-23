Facebook Instagram
Afinal, é tão simples fazer frango teryaki como um japonês. É só seguir estes passos

O frango teriyaki, estrela dos restaurantes asiáticos, afinal é simples de preparar em casa
IOL
Hoje às 15:32
O frango teriyaki é um dos pratos mais populares em restaurantes asiáticos e, ao contrário do que muitos pensam, pode ser preparado em casa de forma prática e deliciosa.

Quem o garante é o criador de conteúdos Thaliehugo, que partilhou no Instagram uma receita simples e rápida para recriar este clássico japonês com todo o sabor e sem complicações.

O segredo está em escolher a parte certa do frango: em vez de peito, que tende a secar facilmente, a aposta é nas coxas desossadas, que garantem mais sabor e suculência. O processo é simples:

Os ingredientes:

  • Coxa de frango desossada
  • Amido de milho
  • Sementes de sésamo (opcional)
  • Sal (e pimenta, a gosto)
  • Molho teriyaki
  • Óleo vegetal

O passo a passo:

  1. Com a parte de trás de uma faca grande ou cutelo, bata suavemente na carne para a deixar mais fina.
  2. Na parte da pele, faça pequenos furos com um garfo e tempere com sal fino (e pimenta, se desejar).
  3. Passe o lado sem pele em amido de milho.
  4. Aqueça bem uma frigideira, coloque óleo vegetal e disponha o frango com a pele virada para baixo. Deixe fritar cerca de seis minutos de cada lado até ficar dourado.
  5. Retire o excesso de óleo, volte a aquecer a frigideira e adicione o molho teriyaki, envolvendo bem o frango até caramelizar.
  6. Corte em pedaços, sirva numa taça com arroz e finalize com sementes de sésamo.

 

