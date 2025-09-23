Afinal, é tão simples fazer frango teryaki como um japonês. É só seguir estes passos

O frango teriyaki é um dos pratos mais populares em restaurantes asiáticos e, ao contrário do que muitos pensam, pode ser preparado em casa de forma prática e deliciosa.
Quem o garante é o criador de conteúdos Thaliehugo, que partilhou no Instagram uma receita simples e rápida para recriar este clássico japonês com todo o sabor e sem complicações.
O segredo está em escolher a parte certa do frango: em vez de peito, que tende a secar facilmente, a aposta é nas coxas desossadas, que garantem mais sabor e suculência. O processo é simples:
Os ingredientes:
- Coxa de frango desossada
- Amido de milho
- Sementes de sésamo (opcional)
- Sal (e pimenta, a gosto)
- Molho teriyaki
- Óleo vegetal
O passo a passo:
- Com a parte de trás de uma faca grande ou cutelo, bata suavemente na carne para a deixar mais fina.
- Na parte da pele, faça pequenos furos com um garfo e tempere com sal fino (e pimenta, se desejar).
- Passe o lado sem pele em amido de milho.
- Aqueça bem uma frigideira, coloque óleo vegetal e disponha o frango com a pele virada para baixo. Deixe fritar cerca de seis minutos de cada lado até ficar dourado.
- Retire o excesso de óleo, volte a aquecer a frigideira e adicione o molho teriyaki, envolvendo bem o frango até caramelizar.
- Corte em pedaços, sirva numa taça com arroz e finalize com sementes de sésamo.