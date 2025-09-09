Hambúrgueres de atum: nunca foi tão fácil impressionar lá em casa (aprenda também!)

Para aqueles dias em que não tem muito tempo para cozinhar, na despensa há sempre aquelas latas de atum que safam sempre qualquer refeição. Descobrimos uma receita super fácil de fazer (e não, não é arroz com atum) que vai impressionar todos lá em casa.
A nutricionista @nutrianapaulamartins partilhou no Instagram uma receita simples, rápida e cheia de proteína, perfeita para variar no dia a dia sem perder tempo na cozinha: hambúrgueres de atum caseiros.
A preparação não podia ser mais fácil: basta misturar atum, um ovo e aveia. A quantidade de aveia depende do tamanho do ovo e da textura do atum, devendo ser adicionada aos poucos, uma colher de sopa de cada vez, até a mistura ganhar consistência suficiente para moldar os hambúrgueres.
O resultado? Uma alternativa prática, nutritiva e saborosa que pode ser servida no pão, acompanhada de salada ou até com legumes salteados.