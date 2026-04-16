Sem ideias para os jantares desta semana? Deixamos 5 receitas rápidas e saudáveis

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Planear os jantares semanais pode ser um verdadeiro desafio. Entre a falta de tempo, a necessidade de agradar a todos os paladares e a vontade de manter uma alimentação saudável, muitas famílias acabam por cair na rotina e repetir sempre os mesmos pratos.

Para ajudar, partilhamos cinco receitas de Fábio Belo, rápidas e nutritivas, que podem ser incluídas no menu semanal, tornando as refeições mais variadas e saborosas sem comprometer a saúde.

Percorra a galeria e veja as cinco sugestões.

Acompanhe as receitas de Fábio Belo.

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