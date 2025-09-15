Facebook Instagram
Receitas

Lasanha de panela feita no fogão. É tão fácil esta receita do Lidl

Prepare uma lasanha caseira deliciosa usando apenas uma panela no fogão. Esta receita do Lidl é incrível
IOL
Hoje às 12:49
Lasanha
Lasanha
Vai ter um jantar e não sabe o que fazer para entradas? Experimente esta receita de pão recheado com linguiça e queijo

Quem disse que preparar uma lasanha caseira tem de ser complicado e demorado nunca experimentou esta receita do Lidl.

Com apenas uma panela no fogão, é possível cozinhar uma refeição completa, saborosa e reconfortante, ideal para os jantares em família. Experimente esta receita partilhada pela página oficial do Instagram do Lidl:

Ingredientes

  • 500 g de carne de vaca picada
  • Azeite q.b.
  • Sal e pimenta q.b.
  • ½ cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 talo de aipo picado
  • 1 cenoura pequena picada
  • 500 ml de molho de tomate caseiro
  • Orégãos q.b.
  • 250 g de placas de lasanha
  • 200 g de mozzarella ralada
  • Manjericão fresco q.b.

Preparação

  1. Numa panela ao fogão, aquece azeite e refoga a cebola, cenoura, alho e aipo.
  2. Adiciona a carne picada, tempera com sal, pimenta e orégãos e deixa cozinhar.
  3. Acrescenta o molho de tomate caseiro e um pouco de água, envolvendo bem todos os ingredientes.
  4. Coloca as placas de lasanha partidas por cima, cobrindo a mistura, e deixa cozer até ficarem macias.
  5. Por fim, adiciona a mozzarella ralada e deixa derreter completamente.
  6. Decora com manjericão fresco antes de servir.

 

 

RELACIONADOS
Vai ter um jantar e não sabe o que fazer para entradas? Experimente esta receita de pão recheado com linguiça e queijo
Se é fã de coco, esta receita de bolinhos vai ser a sua nova favorita
Pão de alho com queijo na air fryer: esta receita não o vai desiludir
Já provou bolo de groselha com cobertura de chocolate branco? Vai querer repetir esta receita
Aos 50 anos, celebridade partilha receita para a boa forma. Não come nada durante toda a manhã e de seguida faz 30 minutos de exercício
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer
Mais Vistos
00:02:23
Secret Story
No primeiro acordar da casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...
tvi
00:03:24
Secret Story
«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?
tvi
00:04:46
Dois às 10
Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»
tvi
00:02:10
Dois às 10
Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio
tvi
Destaques IOL
Big Brother Verão
Cresceu em 14 casas diferentes, brilhou em reality shows e venceu o Big Brother Verão. Este troféu vai pagar-lhe a entrada da casa
Fábio Belo
OPINIÃO I Secret Story: egos insuflados e a última bolacha partida do pacote
Viral
Casaram e nas fotografias viram um homem desconhecido em toda a festa. Após quatro anos, encontraram-no e a verdade é hilariante
Influencer
Influencer de 23 anos que estava desaparecida foi encontrada morta
Mais Lidas
Codigo do Trabalho
Jovem até aos 44 anos, velho depois dos 45: o atual código do trabalho não nos dá a vida que queremos e tira-nos a que merecemos
cnn
FC Porto
Candonga no Dragão: FC Porto e PSP desmantelam esquema de dezenas de milhares de euros
maisfutebol
Guerra
Voltou a acontecer: Polónia abate drone junto a edifícios governamentais. Há bielorrussos detidos
cnn
Bruno Simão
Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa
Big Brother
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»
tvi
Sporting
Varandas garante: «A perceção de terceiro grande pertence ao passado»
maisfutebol