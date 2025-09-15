Lasanha de panela feita no fogão. É tão fácil esta receita do Lidl

Vai ter um jantar e não sabe o que fazer para entradas? Experimente esta receita de pão recheado com linguiça e queijo

Quem disse que preparar uma lasanha caseira tem de ser complicado e demorado nunca experimentou esta receita do Lidl.

Com apenas uma panela no fogão, é possível cozinhar uma refeição completa, saborosa e reconfortante, ideal para os jantares em família. Experimente esta receita partilhada pela página oficial do Instagram do Lidl:

Ingredientes

500 g de carne de vaca picada

Azeite q.b.

Sal e pimenta q.b.

½ cebola picada

2 dentes de alho picados

1 talo de aipo picado

1 cenoura pequena picada

500 ml de molho de tomate caseiro

Orégãos q.b.

250 g de placas de lasanha

200 g de mozzarella ralada

Manjericão fresco q.b.

Preparação