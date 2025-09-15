Lasanha de panela feita no fogão. É tão fácil esta receita do Lidl

Quem disse que preparar uma lasanha caseira tem de ser complicado e demorado nunca experimentou esta receita do Lidl.
Com apenas uma panela no fogão, é possível cozinhar uma refeição completa, saborosa e reconfortante, ideal para os jantares em família. Experimente esta receita partilhada pela página oficial do Instagram do Lidl:
Ingredientes
- 500 g de carne de vaca picada
- Azeite q.b.
- Sal e pimenta q.b.
- ½ cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 talo de aipo picado
- 1 cenoura pequena picada
- 500 ml de molho de tomate caseiro
- Orégãos q.b.
- 250 g de placas de lasanha
- 200 g de mozzarella ralada
- Manjericão fresco q.b.
Preparação
- Numa panela ao fogão, aquece azeite e refoga a cebola, cenoura, alho e aipo.
- Adiciona a carne picada, tempera com sal, pimenta e orégãos e deixa cozinhar.
- Acrescenta o molho de tomate caseiro e um pouco de água, envolvendo bem todos os ingredientes.
- Coloca as placas de lasanha partidas por cima, cobrindo a mistura, e deixa cozer até ficarem macias.
- Por fim, adiciona a mozzarella ralada e deixa derreter completamente.
- Decora com manjericão fresco antes de servir.