Este leite creme de café: uma versão sem glúten e super cremosa

Hoje sugiro um leite-creme, mas com sabor a café. Além do leite que encontram na receita tradicional, levou também natas, para uma cremosidade extra. No final, depois de arrefecer e de já estar servido nas taças podem optar por colocar açúcar mascavado e queimar com um maçarico de cozinha.

Ingredientes:

6 gemas

500 ml de leite

200 ml de natas frescas

150 g de açúcar

1 café espresso

1 colher de sopa de amido de milho

Açúcar mascavado q.b. (para polvilhar)

Preparação:

Misturar o açúcar, o leite e as natas num tacho ao lume. Quando o leite levantar fervura, juntar o café.

Retirar do lume e deixar arrefecer um pouco. Misturar as gemas e o amido de milho. Juntar no preparado anterior. Levar ao lume até engrossar, sempre a mexer. Verter em taças e deixar arrefecer. Polvilhar com açúcar mascavado e queimar com maçarico de cozinha na altura de servir (facultativo).