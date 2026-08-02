A receita mais fresca deste verão: Bolo de Iogurte de Manga e Baunilha com Glacé de Limão

O Bolo de Iogurte com Glacé de Limão é a receita que estes dias quentes pedem para um lanche doce e saciante. Fique a par da receita que promete conquistar o paladar de todos lá em casa.
Bolo:
- 3 ovos
- 1 gema
- 290 g de açúcar
- 250 g de farinha de trigo com fermento
- 80 g manteiga sem sal amolecida
- Sumo de 1 limão
- 1 iogurte cremoso de baunilha
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 colher de sobremesa de essência de baunilha bio
Glacé
- Sumo de 1 limão
- 150 g de açúcar em pó
Preparação:
Pré-aquecer o forno a 175º C.
Bolo: bater os ovos com a gema e o açúcar. Juntar a manteiga, continuando a bater. Adicionar o sumo de limão, a essência de baunilha e o iogurte. Misturar a farinha e o fermento até ficar uma massa homogénea. Verter na forma e levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.
Glacé: misturar o sumo de limão com o açúcar em pó e aplicar no bolo.
Bom apetite!
Loja: https://shop.mafaldaagante.com/
Facebook: https://www.facebook.com/mafaldaagante
Instagram: https://www.instagram.com/mafaldaagante/