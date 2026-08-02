A receita mais fresca deste verão: Bolo de Iogurte de Manga e Baunilha com Glacé de Limão

O Bolo de Iogurte com Glacé de Limão é a receita que estes dias quentes pedem para um lanche doce e saciante. Fique a par da receita que promete conquistar o paladar de todos lá em casa.

Bolo:

3 ovos

1 gema

290 g de açúcar

250 g de farinha de trigo com fermento

80 g manteiga sem sal amolecida

Sumo de 1 limão

1 iogurte cremoso de baunilha

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sobremesa de essência de baunilha bio

Glacé

Sumo de 1 limão

150 g de açúcar em pó

Preparação:

Pré-aquecer o forno a 175º C.

Bolo: bater os ovos com a gema e o açúcar. Juntar a manteiga, continuando a bater. Adicionar o sumo de limão, a essência de baunilha e o iogurte. Misturar a farinha e o fermento até ficar uma massa homogénea. Verter na forma e levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

Glacé: misturar o sumo de limão com o açúcar em pó e aplicar no bolo.

Bom apetite!

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