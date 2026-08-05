Receitas
Bolo de chocolate com creme de doce de leite
Bolo de chocolate com creme de doce de leite

Bolo de chocolate com creme de doce de leite: a receita que todos os gulosos têm de experimentar

Mafalda Agante
Hoje às 10:52

Esta receita é impossível de resistir

Hoje trago uma receita de um bolo de comer e chorar por mais! E com o creme de doce de leite é a cereja no topo do bolo! Um bolo para repetir, sem dúvida! Difícil será comer apenas uma fatia.

Bolo:

  • 4 ovos
  • 275 g de açúcar mascavado
  • 210 g de farinha de trigo com fermento
  • 200 ml de leite
  • 90 g de chocolate negro
  • 80 g de manteiga sem sal
  • 2 colheres de sopa de sumo de limão
  • 1 colher de sobremesa de essência de baunilha
  • 1 colher de sopa de fermento em pó

Creme de Doce de Leite:

  • 100 ml de natas
  • 100 g de doce de leite
  • Bolo: misturar o leite com o sumo de limão e deixar descansar 10 minutos.

Preparação:

Untar uma forma com manteiga e polvilhar com farinha. Pré-aquecer o forno a 180º C. Bater os ovos com o açúcar e a manteiga amolecida,  juntar à massa o chocolate derretido e bater. Acrescentar o leite e a essência de baunilha. Misturar a farinha e o fermento até ficar uma massa homogénea. Levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

Creme de doce de leite: bater as natas, juntar o doce de leite e bater novamente até ficar com consistência de chantilly. Aplicar no bolo e...devorar!

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Bom apetite!

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