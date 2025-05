Esta receita é ideal para aniversários ou lanches: queques de amêndoa, laranja e framboesa

Os queques são uma opção prática para quem gosta de levar um bolo para qualquer sítio (como eu), seja para uma viagem, piquenique, para o emprego ou para a praia. E estes têm uma excelente combinação de sabores, perfeitos para quem gosta de framboesa, laranja e amêndoa.

Para 8 queques:

3 ovos

125 g de manteiga amolecida

125 g de açúcar ou açúcar de coco bio

100 g de farinha de trigo com fermento

5 colheres de sopa de amêndoa moída

3 colheres de sopa de leite

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

Raspa de ½ laranja

Amêndoa laminada q.b.

Doce de framboesa q.b.

Framboesas frescas q.b.

Açúcar em pó q.b. (facultativo)

Preparação:

Pré-aquecer o forno a 175ºC. Forrar formas de queque com forminhas de papel. Bater a manteiga com o açúcar e os ovos, juntar o leite, a baunilha e a raspa de laranja. Misturar a farinha e a amêndoa moída. Distribuir a massa em forminhas de papel, polvilhar com a amêndoa laminada e levar ao forno durante 17 minutos. Deixar arrefecer e desenformar. Servir com doce de framboesa, framboesas frescas e polvilhar com açúcar em pó.

