O pudim de doce de leite mais cremoso que vai provar

Se gostam de doce de leite, então aviso já: vão ficar viciados neste pudim! O que significa que o vão fazer muitas vezes! E o melhor? Demora apenas uns segundos numa liquidificadora. Depois só custa o tempo de espera para desenformar. Ele fica super aveludado e o sabor é uma perdição!
Ingredientes:
- 400 g de doce de leite (também podem usar leite condensado cozido)
- 400 ml de leite
- 6 gemas
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de amido de milho
- Caramelo para barrar a forma
Preparação
- Bater todos os ingredientes na liquidificadora e verter na forma já com caramelo. Levar ao forno, em banho-maria, durante 1 hora, a 180º C.
- Deixar arrefecer, levar ao frigorífico durante 6 horas, antes de desenformar. Mais fácil não existe!
