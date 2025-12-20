O pudim de doce de leite mais cremoso que vai provar

Mês de dezembro apertado? Esta receita leva ingredientes que já tem em casa e agrada toda a família

Se gostam de doce de leite, então aviso já: vão ficar viciados neste pudim! O que significa que o vão fazer muitas vezes! E o melhor? Demora apenas uns segundos numa liquidificadora. Depois só custa o tempo de espera para desenformar. Ele fica super aveludado e o sabor é uma perdição!

Ingredientes:

400 g de doce de leite (também podem usar leite condensado cozido)

400 ml de leite

6 gemas

2 ovos

1 colher de sopa de amido de milho

Caramelo para barrar a forma

Preparação

Bater todos os ingredientes na liquidificadora e verter na forma já com caramelo. Levar ao forno, em banho-maria, durante 1 hora, a 180º C. Deixar arrefecer, levar ao frigorífico durante 6 horas, antes de desenformar. Mais fácil não existe!

