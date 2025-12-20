Facebook Instagram
O pudim de doce de leite mais cremoso que vai provar

Espreite esta receita deliciosa

Mafalda Agante
Há 2h e 44min
Mês de dezembro apertado? Esta receita leva ingredientes que já tem em casa e agrada toda a família

Se gostam de doce de leite, então aviso já: vão ficar viciados neste pudim! O que significa que o vão fazer muitas vezes! E o melhor? Demora apenas uns segundos numa liquidificadora. Depois só custa o tempo de espera para desenformar. Ele fica super aveludado e o sabor é uma perdição!

Ingredientes:

  • 400 g de doce de leite (também podem usar leite condensado cozido)
  • 400 ml de leite
  • 6 gemas
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • Caramelo para barrar a forma

Preparação

  1. Bater todos os ingredientes na liquidificadora e verter na forma já com caramelo. Levar ao forno, em banho-maria, durante 1 hora, a 180º C.
  2. Deixar arrefecer, levar ao frigorífico durante 6 horas, antes de desenformar. Mais fácil não existe!

 

Redes sociais

Instagram: https://www.instagram.com/mafaldaagante

Facebook: https://www.facebook.com/mafaldaagante

Site Mafalda Agante: https://shop.mafaldaagante.com/

