Para amantes de uma boa sobremesa: faça esta tarte de amêndoa e mirtilo, não se vai arrepender

Sabemos que existem por aí muitos gulosos. Experimente fazer esta tarte deliciosa

Mafalda Agante
Hoje às 09:00
Tem muitos limões em casa? Faça este bolo de limão e azeite com alecrim, é delicioso

O mirtilo é considerado um superalimento graças aos antioxidantes e vitaminas, juntam outros ingredientes e ficam com uma sobremesa de comer e chorar por mais! Se também gostam de amêndoa, então têm aqui a sugestão perfeita para fazerem esta semana!


Base:

  • 1 ovo
  • 200 g de farinha de trigo sem fermento
  • 100 g de manteiga fria
  • 4 colheres de sopa de açúcar


Recheio:

  • 4 ovos
  • 175 g de açúcar
  • 150 g de amêndoa moída
  • 125 g de mirtilos frescos
  • 50 g de manteiga

Preparação: 

  • Base: amassar durante uns minutos todos os ingredientes para a base. Formar uma bola e levar ao frigorífico durante 30 minutos. Estender com o rolo da massa numa superfície enfarinhada. Forrar uma tarteira com a massa e picar todo o fundo com um garfo. Levar ao forno, pré-aquecido a 175º C, durante 10 minutos.
  • Recheio: bater os ovos com o açúcar e a manteiga. Misturar a amêndoa e envolver os mirtilos. Verter na tarteira e levar ao forno durante 25 minutos. Podem polvilhar com açúcar em pó.

Site: www.mafaldaagante.com

