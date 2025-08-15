Para amantes de uma boa sobremesa: faça esta tarte de amêndoa e mirtilo, não se vai arrepender

O mirtilo é considerado um superalimento graças aos antioxidantes e vitaminas, juntam outros ingredientes e ficam com uma sobremesa de comer e chorar por mais! Se também gostam de amêndoa, então têm aqui a sugestão perfeita para fazerem esta semana!
Base:
- 1 ovo
- 200 g de farinha de trigo sem fermento
- 100 g de manteiga fria
- 4 colheres de sopa de açúcar
Recheio:
- 4 ovos
- 175 g de açúcar
- 150 g de amêndoa moída
- 125 g de mirtilos frescos
- 50 g de manteiga
Preparação:
- Base: amassar durante uns minutos todos os ingredientes para a base. Formar uma bola e levar ao frigorífico durante 30 minutos. Estender com o rolo da massa numa superfície enfarinhada. Forrar uma tarteira com a massa e picar todo o fundo com um garfo. Levar ao forno, pré-aquecido a 175º C, durante 10 minutos.
- Recheio: bater os ovos com o açúcar e a manteiga. Misturar a amêndoa e envolver os mirtilos. Verter na tarteira e levar ao forno durante 25 minutos. Podem polvilhar com açúcar em pó.
Site: www.mafaldaagante.com