Para amantes de uma boa sobremesa: faça esta tarte de amêndoa e mirtilo, não se vai arrepender

O mirtilo é considerado um superalimento graças aos antioxidantes e vitaminas, juntam outros ingredientes e ficam com uma sobremesa de comer e chorar por mais! Se também gostam de amêndoa, então têm aqui a sugestão perfeita para fazerem esta semana!



Base:

1 ovo

200 g de farinha de trigo sem fermento

100 g de manteiga fria

4 colheres de sopa de açúcar



Recheio:

4 ovos

175 g de açúcar

150 g de amêndoa moída

125 g de mirtilos frescos

50 g de manteiga

Preparação:

Base: amassar durante uns minutos todos os ingredientes para a base. Formar uma bola e levar ao frigorífico durante 30 minutos. Estender com o rolo da massa numa superfície enfarinhada. Forrar uma tarteira com a massa e picar todo o fundo com um garfo. Levar ao forno, pré-aquecido a 175º C, durante 10 minutos.

Recheio: bater os ovos com o açúcar e a manteiga. Misturar a amêndoa e envolver os mirtilos. Verter na tarteira e levar ao forno durante 25 minutos. Podem polvilhar com açúcar em pó.

