Sem ideias para adoçar o fim de semana? Estes Crepes com Banana Caramelizada vão ser um sucesso

Acho que vão adorar estes crepes com banana caramelizada. São recheados com um creme delicioso, feito com manteiga, açúcar mascavado, brandy e natas. Uma receita perfeita para o fim de semana! Espero que gostem!
Crepes com Banana Caramelizada
Crepes:
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2 ovos
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100 ml de leite
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75 g de farinha de trigo com fermento
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20 g de amêndoa moída
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3 colheres de sopa de açúcar
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3 colheres de sopa de natas
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2 colheres de sopa de manteiga amolecida
Recheio de Banana Caramelizada:
- 2 bananas cortadas às rodelas
- 4 colheres de sopa de açúcar mascavado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de brandy
- 2 colheres de sopa de natas
Preparação:
Crepes: bater todos os ingredientes. Colocar uma concha de sopa de massa numa frigideira antiaderente, de modo a que preencha todo o fundo. Deixar alourar de ambos os lados. Repetir até terminar a massa.
Recheio: colocar a manteiga e o açúcar numa frigideira ao lume, misturar, colocar as bananas, deixar cozinhar 3 minutos. Adicionar o brandy, esperar mais 2 minutos, desligar e misturar as natas. Servir os crepes com este preparado.
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