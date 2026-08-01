Receitas
Crepes de Banana Caramelizada
Crepes de Banana Caramelizada

Sem ideias para adoçar o fim de semana? Estes Crepes com Banana Caramelizada vão ser um sucesso

Mafalda Agante
Há 1h e 14min

Experimente este docinho delicioso que vai deixar todos a salivar

Acho que vão adorar estes crepes com banana caramelizada. São recheados com um creme delicioso, feito com manteiga, açúcar mascavado, brandy e natas. Uma receita perfeita para o fim de semana! Espero que gostem!

Crepes com Banana Caramelizada

Crepes:

  • 2 ovos

  • 100 ml de leite

  • 75 g de farinha de trigo com fermento

  • 20 g de amêndoa moída

  • 3 colheres de sopa de açúcar

  • 3 colheres de sopa de natas

  • 2 colheres de sopa de manteiga amolecida

Recheio de Banana Caramelizada:

  • 2 bananas cortadas às rodelas
  • 4 colheres de sopa de açúcar mascavado
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de brandy
  • 2 colheres de sopa de natas

Preparação:

Crepes: bater todos os ingredientes. Colocar uma concha de sopa de massa numa frigideira antiaderente, de modo a que preencha todo o fundo. Deixar alourar de ambos os lados. Repetir até terminar a massa.

Recheio: colocar a manteiga e o açúcar numa frigideira ao lume, misturar, colocar as bananas, deixar cozinhar 3 minutos. Adicionar o brandy, esperar mais 2 minutos, desligar e misturar as natas. Servir os crepes com este preparado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Loja:  https://shop.mafaldaagante.com/

Facebook: https://www.facebook.com/mafaldaagante

Instagram: https://www.instagram.com/mafaldaagante/

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM