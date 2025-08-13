Tem muitos limões em casa? Faça este bolo de limão e azeite com alecrim, é delicioso

Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita

Este bolo é tão, mas tão bom, que vocês vão fazer e repetir muitas vezes! Fica um bolo super fofo, o creme é de ir aos céus, é mesmo viciante! Eu digo que é um dos melhores bolos que fiz nos últimos tempos, sou suspeita, adoro bolos de limão e com este tipo de creme, mas este é mesmo obrigatório de experimentar!



Bolo:

3 ovos

250 g de açúcar

250 g farinha de trigo

150 ml de azeite

125 ml de leite

Raspa de 1 limão

2 colheres de sopa de sumo de limão

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

1 colher de sopa de fermento em pó



Creme:

350 g de queijo creme

180 g de açúcar em pó

100 g de manteiga amolecida

Raspa de 1 limão



Decoração:

Raminhos de alecrim fresco

Preparação:

Bolo: misturar o leite com o sumo de limão e deixar repousar 10 minutos. Pré-aquecer o forno a 175º C. Untar uma forma com azeite e forrar o fundo com papel vegetal também untado.

Bater os ovos com o açúcar até ficar um creme esbranquiçado. Juntar o azeite e bater novamente. Acrescentar a raspa de limão, a baunilha e o leite. Misturar a farinha e o fermento. Verter na forma e levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer e desenformar. Cortar o bolo ao meio.

Creme: bater todos os ingredientes até ficar um creme fofo. Rechear e cobrir o bolo. Decorar com o alecrim.

Site: www.mafaldaagante.com