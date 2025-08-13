Tem muitos limões em casa? Faça este bolo de limão e azeite com alecrim, é delicioso

Este bolo é tão, mas tão bom, que vocês vão fazer e repetir muitas vezes! Fica um bolo super fofo, o creme é de ir aos céus, é mesmo viciante! Eu digo que é um dos melhores bolos que fiz nos últimos tempos, sou suspeita, adoro bolos de limão e com este tipo de creme, mas este é mesmo obrigatório de experimentar!
Bolo:
- 3 ovos
- 250 g de açúcar
- 250 g farinha de trigo
- 150 ml de azeite
- 125 ml de leite
- Raspa de 1 limão
- 2 colheres de sopa de sumo de limão
- 1 colher de sobremesa de essência de baunilha
- 1 colher de sopa de fermento em pó
Creme:
- 350 g de queijo creme
- 180 g de açúcar em pó
- 100 g de manteiga amolecida
- Raspa de 1 limão
Decoração:
- Raminhos de alecrim fresco
Preparação:
Bolo: misturar o leite com o sumo de limão e deixar repousar 10 minutos. Pré-aquecer o forno a 175º C. Untar uma forma com azeite e forrar o fundo com papel vegetal também untado.
Bater os ovos com o açúcar até ficar um creme esbranquiçado. Juntar o azeite e bater novamente. Acrescentar a raspa de limão, a baunilha e o leite. Misturar a farinha e o fermento. Verter na forma e levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer e desenformar. Cortar o bolo ao meio.
Creme: bater todos os ingredientes até ficar um creme fofo. Rechear e cobrir o bolo. Decorar com o alecrim.
Site: www.mafaldaagante.com