Tem muitos limões em casa? Faça este bolo de limão e azeite com alecrim, é delicioso

Experimente fazer esta receita para um lanche de final de tarde

Mafalda Agante
Hoje às 16:14
Este bolo é tão, mas tão bom, que vocês vão fazer e repetir muitas vezes! Fica um bolo super fofo, o creme é de ir aos céus, é mesmo viciante! Eu digo que é um dos melhores bolos que fiz nos últimos tempos, sou suspeita, adoro bolos de limão e com este tipo de creme, mas este é mesmo obrigatório de experimentar!


Bolo:

  • 3 ovos
  • 250 g de açúcar
  • 250 g farinha de trigo
  • 150 ml de azeite
  • 125 ml de leite
  • Raspa de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de sumo de limão
  • 1 colher de sobremesa de essência de baunilha
  • 1 colher de sopa de fermento em pó


Creme:

  • 350 g de queijo creme
  • 180 g de açúcar em pó
  • 100 g de manteiga amolecida
  • Raspa de 1 limão


Decoração:

  • Raminhos de alecrim fresco

Preparação:

Bolo: misturar o leite com o sumo de limão e deixar repousar 10 minutos. Pré-aquecer o forno a 175º C. Untar uma forma com azeite e forrar o fundo com papel vegetal também untado.

Bater os ovos com o açúcar até ficar um creme esbranquiçado. Juntar o azeite e bater novamente. Acrescentar a raspa de limão, a baunilha e o leite. Misturar a farinha e o fermento. Verter na forma e levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer e desenformar. Cortar o bolo ao meio.

Creme: bater todos os ingredientes até ficar um creme fofo. Rechear e cobrir o bolo. Decorar com o alecrim.

Site: www.mafaldaagante.com

