Uma tarte de chocolate de leite com chantilly que vai desaparecer num instante

Esta tarte de chocolate de leite com chantilly conquista à primeira garfada

Mafalda Agante
Hoje às 10:00
Tarte de Chocolate de Leite com Chantilly 
Foto: Mafalda Agante

Já toda a gente sabe que o chocolate liberta endorfinas, certo? E se combinarmos chantilly e framboesas frescas! Acho que vai provocar ainda mais sorrisos!  Espero que gostem desta tarte cremosa!

Massa:

  • 1 base de massa quebrada

Recheio:

  • 3 ovos
  • 200 ml de leite
  • 150 g de chocolate de leite
  • 150 g de açúcar
  • 50 g de manteiga sem sal amolecida
  • 2 colheres de sopa de amido de milho

Chantilly:

  • 200 ml de natas
  • 3 colheres de sopa de açúcar em pó
  • 1 colher de café de essência ou pasta de baunilha biológica

Decoração:

  • Framboesas (facultativo)

Preparação:

  1. Pré-aquecer o forno a 175º C. Forrar uma tarteira com a massa quebrada e picar o fundo com um garfo.
  2. Recheio: bater os ovos com o açúcar e a manteiga. Misturar o chocolate derretido e os restantes ingredientes. Verter na tarteira. Levar ao forno durante 35 minutos. Deixar arrefecer.
  3. Chantilly: devem usar natas previamente refrigeradas. Bater os ingredientes até ficar com consistência de chantilly. Aplicar sobre a tarte. Podem decorar com framboesas frescas.

 

