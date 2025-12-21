Uma tarte de chocolate de leite com chantilly que vai desaparecer num instante

Já toda a gente sabe que o chocolate liberta endorfinas, certo? E se combinarmos chantilly e framboesas frescas! Acho que vai provocar ainda mais sorrisos! Espero que gostem desta tarte cremosa!
Massa:
- 1 base de massa quebrada
Recheio:
- 3 ovos
- 200 ml de leite
- 150 g de chocolate de leite
- 150 g de açúcar
- 50 g de manteiga sem sal amolecida
- 2 colheres de sopa de amido de milho
Chantilly:
- 200 ml de natas
- 3 colheres de sopa de açúcar em pó
- 1 colher de café de essência ou pasta de baunilha biológica
Decoração:
- Framboesas (facultativo)
Preparação:
- Pré-aquecer o forno a 175º C. Forrar uma tarteira com a massa quebrada e picar o fundo com um garfo.
- Recheio: bater os ovos com o açúcar e a manteiga. Misturar o chocolate derretido e os restantes ingredientes. Verter na tarteira. Levar ao forno durante 35 minutos. Deixar arrefecer.
- Chantilly: devem usar natas previamente refrigeradas. Bater os ingredientes até ficar com consistência de chantilly. Aplicar sobre a tarte. Podem decorar com framboesas frescas.