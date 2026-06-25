Vai querer repetir esta receita de bolo de manga delicioso
Mafalda Agante
Hoje às 12:49
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Chegou a época das sobremesas frescas com gelatina: estas duas receitas vão fazer sucesso
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Fácil e delicioso, um bolo que cheira e sabe a Verão
Ingredientes:
- 4 ovos
- 275 g de açúcar
- 200 g de farinha de trigo com fermento
- 1 manga
- 60 g de manteiga sem sal
- 1 colher de sobremesa de fermento em pó
Preparação:
- Pré-aquecer o forno a 175º C. Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado.
- Bater os ovos com o açúcar e a manteiga amolecida. Descascar a manga e triturar a polpa, juntar ao preparado. Adicionar a farinha e o fermento em pó, misturar tudo até ficar uma massa homogénea.
- Verter na forma e levar ao forno durante 50 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.
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