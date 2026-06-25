Receitas
Bolo de Manga
Bolo de Manga

Vai querer repetir esta receita de bolo de manga delicioso

Mafalda Agante
Hoje às 12:49

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Fácil e delicioso, um bolo que cheira e sabe a Verão

Ingredientes:

  • 4 ovos
  • 275 g de açúcar
  • 200 g de farinha de trigo com fermento
  • 1 manga
  • 60 g de manteiga sem sal
  • 1 colher de sobremesa de fermento em pó

Preparação:

  1. Pré-aquecer o forno a 175º C. Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado.
  2. Bater os ovos com o açúcar e a manteiga amolecida. Descascar a manga e triturar a polpa, juntar ao preparado. Adicionar a farinha e o fermento em pó, misturar tudo até ficar uma massa homogénea.
  3. Verter na forma e levar ao forno durante 50 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

 

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