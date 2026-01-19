Facebook Instagram
Menos gordura e perfeita para a dieta: nutricionista partilha receita de maionese caseira

Nutricionista ensina a fazer maionese saudável e sem culpa
IOL
Hoje às 14:47
Há dias em que apetece dar mais sabor às refeições com molhos, mas sabemos que os mais comuns são industrializados e cheios de gordura. Para os amantes de maionese, há, no entanto, uma receita deliciosa que se pode fazer sem culpa.

A dica foi partilhada pela nutricionista Bárbara Oliveira, que mostra como preparar uma maionese caseira leve, perfeita para saladas ou acompanhar com carne e batatas.

A receita é simples e leva apenas quatro ingredientes:

  • 2 ovos cozidos
  • 4 colheres de sopa de iogurte light
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto

Para preparar, basta colocar todos os ingredientes num copo e triturar com uma varinha mágica até obter uma mistura homogénea e cremosa.

