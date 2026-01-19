Menos gordura e perfeita para a dieta: nutricionista partilha receita de maionese caseira

Há dias em que apetece dar mais sabor às refeições com molhos, mas sabemos que os mais comuns são industrializados e cheios de gordura. Para os amantes de maionese, há, no entanto, uma receita deliciosa que se pode fazer sem culpa.
A dica foi partilhada pela nutricionista Bárbara Oliveira, que mostra como preparar uma maionese caseira leve, perfeita para saladas ou acompanhar com carne e batatas.
A receita é simples e leva apenas quatro ingredientes:
- 2 ovos cozidos
- 4 colheres de sopa de iogurte light
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal a gosto
Para preparar, basta colocar todos os ingredientes num copo e triturar com uma varinha mágica até obter uma mistura homogénea e cremosa.