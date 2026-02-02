Facebook Instagram
Márcia Soares ensinou-nos a fazer um jantar rápido e económico. Esta é a receita

Uma receita deliciosa e super fácil de se fazer
IOL
Ontem às 16:26
Márcia Soares
Este arroz cremoso de farinheira é perfeito para um almoço de família ao domingo

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, partilhou uma sugestão simples e prática para um jantar rápido, ideal para os dias mais corridos: uma carbonara económica, feita com poucos ingredientes e em poucos passos.

A receita aposta em produtos básicos que muitas pessoas já têm em casa. Para preparar este prato, são necessários os seguintes igredientes:

  • Bacon fumado
  • Queijo parmesão ralado
  • Massa
  • Quatro ovos
  • Sal
  • Pimenta

O primeiro passo é fritar o bacon numa frigideira até ficar dourado e estaladiço. Numa panela, deve aquecer água e cozer a massa normalmente. Enquanto a massa cozinha, separam-se as gemas dos ovos e colocam-se numa taça, juntando o queijo parmesão ralado e mexendo bem até obter uma mistura cremosa. De seguida, acrescentam-se duas colheres da água da cozedura da massa, o que ajuda a tornar o molho mais suave.

Depois de escorrida, a massa é colocada diretamente na frigideira com o bacon. Fora do lume, junta-se a mistura das gemas com o queijo e envolve-se bem, aproveitando o calor da massa para criar um molho cremoso, sem deixar que os ovos cozinhem em excesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marcia Soares (@wvrciv)

