Márcia Soares ensinou-nos a fazer um jantar rápido e económico. Esta é a receita

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, partilhou uma sugestão simples e prática para um jantar rápido, ideal para os dias mais corridos: uma carbonara económica, feita com poucos ingredientes e em poucos passos.
A receita aposta em produtos básicos que muitas pessoas já têm em casa. Para preparar este prato, são necessários os seguintes igredientes:
- Bacon fumado
- Queijo parmesão ralado
- Massa
- Quatro ovos
- Sal
- Pimenta
O primeiro passo é fritar o bacon numa frigideira até ficar dourado e estaladiço. Numa panela, deve aquecer água e cozer a massa normalmente. Enquanto a massa cozinha, separam-se as gemas dos ovos e colocam-se numa taça, juntando o queijo parmesão ralado e mexendo bem até obter uma mistura cremosa. De seguida, acrescentam-se duas colheres da água da cozedura da massa, o que ajuda a tornar o molho mais suave.
Depois de escorrida, a massa é colocada diretamente na frigideira com o bacon. Fora do lume, junta-se a mistura das gemas com o queijo e envolve-se bem, aproveitando o calor da massa para criar um molho cremoso, sem deixar que os ovos cozinhem em excesso.