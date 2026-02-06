Maria Botelho Moniz ensinou-nos a fazer a sua sobremesa favorita

Márcia Soares ensinou-nos a fazer um jantar rápido e económico. Esta é a receita

Em dias cinzentos, há receitas que sabem ainda melhor. A apresentadora da 1ª Companhia, Maria Botelho Moniz, recorreu às redes sociais para partilhar uma sugestão doce perfeita para animar o dia: quadrados de lima, também conhecidos como a clássica Key Lime Pie.

“Para alegrar o vosso dia de chuva deixo-vos uns quadrados de lima”, escreveu a apresentadora, que revelou a receita completa desta sobremesa fresca e cremosa, ideal para servir bem fria.

Ingredientes

Base

200 g (1 pacote) de bolacha Maria ou bolacha torrada

2 colheres de sopa (30 g) de açúcar amarelo

1/3 de chávena (75 g) de manteiga derretida

Recheio

1 lata de leite condensado

1 ovo grande

2 gemas

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 chávena (120 ml) de sumo de lima

1/3 de chávena (75 g) de iogurte grego

1/4 de chávena (50 g) de açúcar

Raspas de lima

Topping

1 chávena (230 g) de natas para bater

1 colher de sopa (15 g) de açúcar em pó

Raspas e fatias finas de lima para decorar

Preparação

Pré-aquecer o forno a 180 ºC .

. Preparar a base, misturando as bolachas trituradas com o açúcar e a manteiga derretida. Forrar uma forma e levar ao forno durante 15 minutos.

Recheio

Numa taça, misturar o leite condensado, o ovo, as gemas e o extrato de baunilha até obter um creme.

Adicionar o sumo de lima, o iogurte grego e as raspas, envolvendo bem.

Juntar o açúcar no final e misturar.

Verter o recheio sobre a base ainda morna.

Reduzir a temperatura do forno para 160 ºC e levar ao forno durante 15 a 20 minutos , até o recheio assentar.

e levar ao forno durante , até o recheio assentar. Deixar arrefecer completamente e refrigerar, idealmente, durante cerca de 4 horas.

Topping