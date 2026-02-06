Maria Botelho Moniz ensinou-nos a fazer a sua sobremesa favorita

Em dias cinzentos, há receitas que sabem ainda melhor. A apresentadora da 1ª Companhia, Maria Botelho Moniz, recorreu às redes sociais para partilhar uma sugestão doce perfeita para animar o dia: quadrados de lima, também conhecidos como a clássica Key Lime Pie.
“Para alegrar o vosso dia de chuva deixo-vos uns quadrados de lima”, escreveu a apresentadora, que revelou a receita completa desta sobremesa fresca e cremosa, ideal para servir bem fria.
Ingredientes
Base
- 200 g (1 pacote) de bolacha Maria ou bolacha torrada
- 2 colheres de sopa (30 g) de açúcar amarelo
- 1/3 de chávena (75 g) de manteiga derretida
Recheio
- 1 lata de leite condensado
- 1 ovo grande
- 2 gemas
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 1/2 chávena (120 ml) de sumo de lima
- 1/3 de chávena (75 g) de iogurte grego
- 1/4 de chávena (50 g) de açúcar
- Raspas de lima
Topping
-
1 chávena (230 g) de natas para bater
-
1 colher de sopa (15 g) de açúcar em pó
-
Raspas e fatias finas de lima para decorar
Preparação
- Pré-aquecer o forno a 180 ºC.
- Preparar a base, misturando as bolachas trituradas com o açúcar e a manteiga derretida. Forrar uma forma e levar ao forno durante 15 minutos.
Recheio
- Numa taça, misturar o leite condensado, o ovo, as gemas e o extrato de baunilha até obter um creme.
- Adicionar o sumo de lima, o iogurte grego e as raspas, envolvendo bem.
- Juntar o açúcar no final e misturar.
- Verter o recheio sobre a base ainda morna.
- Reduzir a temperatura do forno para 160 ºC e levar ao forno durante 15 a 20 minutos, até o recheio assentar.
- Deixar arrefecer completamente e refrigerar, idealmente, durante cerca de 4 horas.
Topping
- Bater as natas até começarem a engrossar.
- Adicionar o açúcar em pó e bater até obter picos firmes.
- Espalhar sobre o recheio já frio e decorar com raspas e fatias finas de lima.
- Servir bem fria.