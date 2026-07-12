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Massa com atum
Massa com atum

Descomlique as refeições de verão: receita de massa rápida, económica e deliciosa

Fábio Belo
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Uma ideia simples, rápida e deliciosa para aquele jantar sem complicações… e que sabe sempre bem! Quem também adora receitas práticas que ficam prontas num instante? 

Massa com atum

Ingredientes:

  • 300 g de massa espiral 
  • Azeite
  • 1 cebola picada
  • 200 ml de polpa de tomate
  • 4 latas de atum ao natural
  • Sal q.b.
  • 75 g de queijo ralado
  • Manjericão picado


Preparação:

1. Coza a massa em água temperada com sal.

2. Numa frigideira, coloque um fio de azeite e a cebola picada. Deixe refogar.

3. Junte a polpa de tomate e o atum. Tempere com sal e deixe cozinhar alguns minutos.

4. Adicione a massa e envolva bem todos os ingredientes.

5. Finalize com queijo ralado e manjericão picado.

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