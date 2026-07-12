Descomlique as refeições de verão: receita de massa rápida, económica e deliciosa

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Massa com atum

Ingredientes:

300 g de massa espiral

Azeite

1 cebola picada

200 ml de polpa de tomate

4 latas de atum ao natural

Sal q.b.

75 g de queijo ralado

Manjericão picado



Preparação:

1. Coza a massa em água temperada com sal.

2. Numa frigideira, coloque um fio de azeite e a cebola picada. Deixe refogar.

3. Junte a polpa de tomate e o atum. Tempere com sal e deixe cozinhar alguns minutos.

4. Adicione a massa e envolva bem todos os ingredientes.

5. Finalize com queijo ralado e manjericão picado.

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