Descomlique as refeições de verão: receita de massa rápida, económica e deliciosa
Fábio Belo
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Uma ideia simples, rápida e deliciosa para aquele jantar sem complicações… e que sabe sempre bem! Quem também adora receitas práticas que ficam prontas num instante?
Massa com atum
Ingredientes:
- 300 g de massa espiral
- Azeite
- 1 cebola picada
- 200 ml de polpa de tomate
- 4 latas de atum ao natural
- Sal q.b.
- 75 g de queijo ralado
- Manjericão picado
Preparação:
1. Coza a massa em água temperada com sal.
2. Numa frigideira, coloque um fio de azeite e a cebola picada. Deixe refogar.
3. Junte a polpa de tomate e o atum. Tempere com sal e deixe cozinhar alguns minutos.
4. Adicione a massa e envolva bem todos os ingredientes.
5. Finalize com queijo ralado e manjericão picado.
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