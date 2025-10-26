Facebook Instagram
Receitas

Fim do mês apertado? Esta receita é super fácil de fazer e não precisa de gastar muito

Esta massa com carne picada é a salvação dos jantares da semana

Fábio Belo
Hoje às 11:00
A receita ideal para uma tarde de domingo: bolo de avelãs e chocolate

Procura uma receita económica e deliciosa? Tome nota desta receita de massa com carne picada.

Ingredientes

  • Azeite;
  • 1 cebola;
  • 500gr carne picada de porco;
  • Sal;
  • 200gr massa;
  • 50ml polpa de tomate;
  • 125ml leite;
  • 500ml água;
  • Tomilho.


Preparação

  1. Comece por deitar um fio de azeite num tacho, junte a cebola picada e a carne picada. Tempere com sal e deixe a carne cozinhar.
  2. Adicione a massa, a polpa de tomate, o leite e a água. Deixe que a massa cozinhe.
  3. Finalize com tomilho picado.

 

RELACIONADOS
A receita ideal para uma tarde de domingo: bolo de avelãs e chocolate
Batata na sopa? Sim, pode. Nutricionista partilha receita que prova isso mesmo
A receita que os miúdos adoram para aproveitar sobras de pão de forma
Estes são os segredos dos chefs espanhóis para fazer uma tortilha perfeita. Espreite as dicas e a receita
Fazer lasanha só com um tacho? Esta é a receita viral do TikTok que todos estão a experimentar
Nutricionista partilha 5 receitas de sopas nutritivas e saborosas para este outono
Mais Vistos
00:03:07
Secret Story
Marisa revelou o segredo enquanto dormia? Correria ao confessionário já começou
tvi
00:07:02
Secret Story
Ana recebe um trunfo na gala! Saiba para quem foi a nomeação direta que causou tensão
tvi
00:01:46
Secret Story
Sandro revela que combinou jogo de casal com Liliana e Fábio
tvi
00:02:42
Funtástico
Animal salta em estúdio e Goucha apanha o maior susto da sua vida em direto
tvi
Destaques IOL
Celebridade
Lembra-se de Susan Boyle? Reapareceu nos últimos dias e é impressionante como está diferente
Tragédia
Menino de 12 anos morreu depois de experimentar uma tendência que viu no TikTok
Portugal
Há duas experiências portuguesas no top 20 das melhores do mundo do TripAdvisor
Dicas
Como limpar o forno sem esfregar e deixá-lo como novo
Mais Lidas
Famosos
"Manel, você está bem?": em direto, Manuel Luís Goucha sofre grande susto!
selfie
Unidade Especial de Polícia 
Tiroteio em Setúbal: confronto violento mobiliza Unidade Especial de Polícia 
cnn
Famosos
Marcia Soares surpreendida: "Quando cheguei a casa, deparei-me com isto à frente da porta"
selfie
Elisabete Moutinho
Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»
Charlotte Phillips
Estavam a milhares de quilómetros de casa, num hospital na Índia. Conheceram-se e apaixonaram-se
cnn
Famosos
"A minha amizade com a Catarina Miranda chegou ao fim": Sérgio Duarte faz revelação... e deixa avisos!
selfie