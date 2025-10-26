Fim do mês apertado? Esta receita é super fácil de fazer e não precisa de gastar muito

Procura uma receita económica e deliciosa? Tome nota desta receita de massa com carne picada.
Ingredientes
- Azeite;
- 1 cebola;
- 500gr carne picada de porco;
- Sal;
- 200gr massa;
- 50ml polpa de tomate;
- 125ml leite;
- 500ml água;
- Tomilho.
Preparação
- Comece por deitar um fio de azeite num tacho, junte a cebola picada e a carne picada. Tempere com sal e deixe a carne cozinhar.
- Adicione a massa, a polpa de tomate, o leite e a água. Deixe que a massa cozinhe.
- Finalize com tomilho picado.