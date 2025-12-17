Mês de dezembro apertado? Esta receita leva ingredientes que já tem em casa e agrada toda a família

Dezembro é, para muitos, sinónimo de despesas acrescidas e de um orçamento mais apertado, sobretudo no que diz respeito às compras alimentares.
A pensar nesses dias em que apetece uma refeição reconfortante, saborosa e fácil de preparar, a criadora de conteúdos @azucarycanela_ partilhou nas redes sociais uma receita prática, ideal para os meses mais exigentes financeiramente.
A sugestão combina ingredientes simples e acessíveis, resultando num prato que pode servir várias pessoas e agradar a toda a família.
Ingredientes:
- Massa curta, da preferência (1 kg)
- Molho bechamel caseiro: 100 g de manteiga; 3 colheres de sopa de farinha; 1 litro de leite; Noz-moscada e sal q.b.
- 200 g de queijo cheddar ralado
- 200 g de queijo mozarela ralado
- 2 peitos de frango cozidos, desfiados e envolvidos em molho de tomate
Preparação:
- Cozer a massa conforme as instruções.
- Misturar a massa cozida com o frango, o molho bechamel e os queijos.
- Levar ao forno a 200 ºC durante cerca de 10 minutos, até gratinar.