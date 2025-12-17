Mês de dezembro apertado? Esta receita leva ingredientes que já tem em casa e agrada toda a família

A clássica receita da avó para um peru suculento no Natal

Dezembro é, para muitos, sinónimo de despesas acrescidas e de um orçamento mais apertado, sobretudo no que diz respeito às compras alimentares.

A pensar nesses dias em que apetece uma refeição reconfortante, saborosa e fácil de preparar, a criadora de conteúdos @azucarycanela_ partilhou nas redes sociais uma receita prática, ideal para os meses mais exigentes financeiramente.

A sugestão combina ingredientes simples e acessíveis, resultando num prato que pode servir várias pessoas e agradar a toda a família.

Ingredientes:

Massa curta, da preferência (1 kg)

Molho bechamel caseiro: 100 g de manteiga; 3 colheres de sopa de farinha; 1 litro de leite; Noz-moscada e sal q.b.

200 g de queijo mozarela ralado

2 peitos de frango cozidos, desfiados e envolvidos em molho de tomate

Preparação: