Receitas

Mês de dezembro apertado? Esta receita leva ingredientes que já tem em casa e agrada toda a família

Receita prática e saborosa para os dias apertados de dezembro
IOL
Hoje às 09:58
Massa com frango
Massa com frango
A clássica receita da avó para um peru suculento no Natal

Dezembro é, para muitos, sinónimo de despesas acrescidas e de um orçamento mais apertado, sobretudo no que diz respeito às compras alimentares.

A pensar nesses dias em que apetece uma refeição reconfortante, saborosa e fácil de preparar, a criadora de conteúdos @azucarycanela_ partilhou nas redes sociais uma receita prática, ideal para os meses mais exigentes financeiramente.

A sugestão combina ingredientes simples e acessíveis, resultando num prato que pode servir várias pessoas e agradar a toda a família.

Ingredientes:

  • Massa curta, da preferência (1 kg)
  • Molho bechamel caseiro: 100 g de manteiga; 3 colheres de sopa de farinha; 1 litro de leite; Noz-moscada e sal q.b.
  • 200 g de queijo cheddar ralado
  • 200 g de queijo mozarela ralado
  • 2 peitos de frango cozidos, desfiados e envolvidos em molho de tomate

Preparação:

  • Cozer a massa conforme as instruções.
  • Misturar a massa cozida com o frango, o molho bechamel e os queijos.
  • Levar ao forno a 200 ºC durante cerca de 10 minutos, até gratinar.
