Esta massa cremosa fica pronta em 15 minutos e é feito tudo na frigideira

Se procura uma refeição rápida, esta receita de tagliatelle cremosa é perfeita. A receita foi partilhada pela criadora de conteúdos @safaa__mourad e é super fácil de fazer.
Preparada numa só frigideira, junta massa, legumes frescos e natas num prato reconfortante que fica pronto em apenas 15 minutos.
Ingredientes (para 2 pessoas):
- 200 g de massa tagliatelle
- 10–12 tomates-cereja, cortados em cubos
- ½ cebola roxa, fatiada
- 1 mão de espinafre fresco
- 2 dentes de alho, picados
- 1 colher de sopa de polpa de tomate
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de ervas italianas
- 100 ml de natas para cozinhar
- 250–300 ml de caldo de legumes (acrescentar mais se necessário)
- Sal e pimenta a gosto
- Queijo parmesão ralado, para servir
Preparação:
- Numa frigideira grande, coloque a massa, os tomates-cereja, a cebola, o espinafre e o alho.
- Regue com azeite e adicione a polpa de tomate, as ervas italianas, as natas e o caldo de legumes.
- Cubra e cozinhe em lume médio durante cerca de 15 minutos, mexendo ocasionalmente.
- Acrescente mais caldo se a mistura ficar demasiado seca.
- Quando a massa estiver cremosa e tenra, polvilhe com queijo parmesão.
- Sirva quente e desfrute!