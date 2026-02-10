Esta massa cremosa fica pronta em 15 minutos e é feito tudo na frigideira

Maria Botelho Moniz ensinou-nos a fazer a sua sobremesa favorita

Se procura uma refeição rápida, esta receita de tagliatelle cremosa é perfeita. A receita foi partilhada pela criadora de conteúdos @safaa__mourad e é super fácil de fazer.

Preparada numa só frigideira, junta massa, legumes frescos e natas num prato reconfortante que fica pronto em apenas 15 minutos.

Ingredientes (para 2 pessoas):

200 g de massa tagliatelle

10–12 tomates-cereja, cortados em cubos

½ cebola roxa, fatiada

1 mão de espinafre fresco

2 dentes de alho, picados

1 colher de sopa de polpa de tomate

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de ervas italianas

100 ml de natas para cozinhar

250–300 ml de caldo de legumes (acrescentar mais se necessário)

Sal e pimenta a gosto

Queijo parmesão ralado, para servir

Preparação: