Esta massa cremosa fica pronta em 15 minutos e é feito tudo na frigideira

Uma massa cremosa, cheia de sabor, pronta em apenas 15 minutos e feita numa só frigideira
Há 13 min
Se procura uma refeição rápida, esta receita de tagliatelle cremosa é perfeita. A receita foi partilhada pela criadora de conteúdos @safaa__mourad e é super fácil de fazer.

Preparada numa só frigideira, junta massa, legumes frescos e natas num prato reconfortante que fica pronto em apenas 15 minutos.

Ingredientes (para 2 pessoas):

  • 200 g de massa tagliatelle
  • 10–12 tomates-cereja, cortados em cubos
  • ½ cebola roxa, fatiada
  • 1 mão de espinafre fresco
  • 2 dentes de alho, picados
  • 1 colher de sopa de polpa de tomate
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de ervas italianas
  • 100 ml de natas para cozinhar
  • 250–300 ml de caldo de legumes (acrescentar mais se necessário)
  • Sal e pimenta a gosto
  • Queijo parmesão ralado, para servir

Preparação:

  1. Numa frigideira grande, coloque a massa, os tomates-cereja, a cebola, o espinafre e o alho.
  2. Regue com azeite e adicione a polpa de tomate, as ervas italianas, as natas e o caldo de legumes.
  3. Cubra e cozinhe em lume médio durante cerca de 15 minutos, mexendo ocasionalmente.
  4. Acrescente mais caldo se a mistura ficar demasiado seca.
  5. Quando a massa estiver cremosa e tenra, polvilhe com queijo parmesão.
  6. Sirva quente e desfrute!

 

