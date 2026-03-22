Esta é a massa mais fácil do mundo para aproveitar sobras de frango

Aprendemos a fazer este bacalhau gratinado com broa para a Páscoa. Espreite a receita

Garanto-vos que esta massa no forno com brócolos, frango e queijo mozzarella é deliciosa!



Ingredientes

200 g de massa espirais com vegetais Caçarola

200 g de brócolos cozidos

250 g de frango desfiado

200 g de queijo mozzarella

Alho em pó

Sal



Preparação

1. Comece por cozer a massa em água com sal.

2. Numa taça, junte a massa, os brócolos e o frango. Tempere com alho em pó e envolva bem os ingredientes.

3. Deite o preparado num pirex e disponha o queijo por cima.

4. Leve ao forno a 180 ºC durante 30 minutos.