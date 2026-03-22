Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Receitas

Esta é a massa mais fácil do mundo para aproveitar sobras de frango

Partilho convosco uma receita económica e muito prática

Fábio Belo
Há 3h e 30min
Aprendemos a fazer este bacalhau gratinado com broa para a Páscoa. Espreite a receita

Garanto-vos que esta massa no forno com brócolos, frango e queijo mozzarella é deliciosa! 

Ingredientes

  • 200 g de massa espirais com vegetais Caçarola
  • 200 g de brócolos cozidos
  • 250 g de frango desfiado
  • 200 g de queijo mozzarella
  • Alho em pó
  • Sal


Preparação
1. Comece por cozer a massa em água com sal.
2. Numa taça, junte a massa, os brócolos e o frango. Tempere com alho em pó e envolva bem os ingredientes.
3. Deite o preparado num pirex e disponha o queijo por cima.
4. Leve ao forno a 180 ºC durante 30 minutos.

RELACIONADOS
Aprendemos a fazer este bacalhau gratinado com broa para a Páscoa. Espreite a receita
Não deite fora a água de cozer a massa. É isto que deve fazer
10 receitas de frango rápidas e económicas que deve ter sempre à mão
Semana resolvida: 30 receitas de jantares práticos e económicos para guardar
Tartes doces que nunca falham: 7 receitas para ter sempre à mão
Mais Vistos
00:02:26
Secret Story
Nunca antes visto. Diogo mostra-se chateado com Ariana
tvi
00:02:29
Secret Story
Inédito. Ariana tenta abraçar Diogo e o concorrente afasta-a
tvi
00:02:03
Secret Story
Digno de meme. Abraçadas, Eva e Ariana cantam música icónica: «Amar não é pecado...»
tvi
00:02:22
Secret Story
Ariana ri-se ao revelar que lhe tinham dito que Eva e Diogo podiam ter uma «relação aberta»
tvi
Destaques IOL
Burla
Autoridades portuguesas alertam para novo crime: foram feitas 95 queixas, mas polícia acredita que haja mais vítimas
Imprensa espanhola
“Um verdadeiro oásis”: praia portuguesa pouco conhecida é elogiada pela imprensa espanhola
Psicologia
Durante anos evitei a desarrumação a todo o custo — o que não percebi foi como isso estava a influenciar a forma como penso e decido todos os dias
Horas
União Europeia prepara decisão que pode pôr fim à mudança de hora
Mais Lidas
Brasil
Hilariante: guarda-redes de Abel encontrou nova forma de perder tempo
maisfutebol
Carlos Queiroz
OFICIAL: Carlos Queiroz deixa seleção de Omã
maisfutebol
Psicanálise
"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"
cnn
Leis
Barulho do vizinho? Em Portugal, até limpar a casa entre as 23h e as 7h pode dar problemas
versa
Liga
Tondela: Cristiano Bacci de saída após agredir o presidente Gilberto Coimbra
maisfutebol
Guerra
Um "apagão" que está a mudar o mapa. Como a Ucrânia conseguiu os maiores avanços territoriais em mais de dois anos
cnn