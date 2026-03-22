Esta é a massa mais fácil do mundo para aproveitar sobras de frango

Garanto-vos que esta massa no forno com brócolos, frango e queijo mozzarella é deliciosa!
Ingredientes
- 200 g de massa espirais com vegetais Caçarola
- 200 g de brócolos cozidos
- 250 g de frango desfiado
- 200 g de queijo mozzarella
- Alho em pó
- Sal
Preparação
1. Comece por cozer a massa em água com sal.
2. Numa taça, junte a massa, os brócolos e o frango. Tempere com alho em pó e envolva bem os ingredientes.
3. Deite o preparado num pirex e disponha o queijo por cima.
4. Leve ao forno a 180 ºC durante 30 minutos.