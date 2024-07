A receita mais fácil do mundo é uma explosão de sabores maravilhosa

Vai receber amigos em casa? Surpreenda-os ao jantar com uma deliciosa massa com molho de queijo, aproveitando as sobras de massa que tem no frigorífico.

Ingredientes

400gr massa cozida;

200gr queijo creme;

75gr nozes picadas;

25gr manjericão picado.

Preparação

1. Numa taça junte o queijo, as nozes e o manjericão. Envolva bem os ingredientes.

2. Junte a massa e o molho de queijo e nozes, e envolva.