Esta massa com bacon e alho-francês é daquelas receitas que desaparecem da travessa. E é muito simples

Esta massa com bacon, fiambre e alho-francês fica pronta em poucos minutos e é daquelas receitas que desaparecem da travessa. Simples, cremosa e absolutamente irresistível!
Ingredientes
- 250 g de massa espirais com vegetais
- 4 dentes de alho picados
- 150 g de cubos de bacon
- 150 g de tiras de fiambre
- 1 alho-francês laminado
- 200 ml de molho bechamel
Preparação
1. Coze a massa em água temperada com sal.
2. Numa frigideira antiaderente, salteia o alho, o bacon, o alho-francês e o fiambre até ficarem dourados.
3. Junta o molho bechamel e envolve bem. Adiciona a massa cozida, mistura tudo e serve de imediato.
Bom apetite!