Receitas
Massa com bacon, fiambre e alho francês
Massa com bacon, fiambre e alho francês

Esta massa com bacon e alho-francês é daquelas receitas que desaparecem da travessa. E é muito simples

Fábio Belo
Há 47 min

Delicie-se com este prato que todos vão querer repetir

Esta massa com bacon, fiambre e alho-francês fica pronta em poucos minutos e é daquelas receitas que desaparecem da travessa. Simples, cremosa e absolutamente irresistível!

Ingredientes

  • 250 g de massa espirais com vegetais
  • 4 dentes de alho picados
  • 150 g de cubos de bacon
  • 150 g de tiras de fiambre
  • 1 alho-francês laminado
  • 200 ml de molho bechamel

Preparação

1. Coze a massa em água temperada com sal.
2. Numa frigideira antiaderente, salteia o alho, o bacon, o alho-francês e o fiambre até ficarem dourados.
3. Junta o molho bechamel e envolve bem. Adiciona a massa cozida, mistura tudo e serve de imediato.

Bom apetite!

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