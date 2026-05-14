Receita de conforto: chef ensinou-nos a fazer massada de frango e feijão
Três receitas fáceis para aproveitar sobras de frango
10 receitas rápidas para aproveitar as sobras de frango
5 receitas para preparar o corpo para o verão
Receitas de tartes doces que deve ter sempre à mão
Mais 5 sugestões
Experimente esta receita deliciosa e reconfortante
Há receitas que sabem a casa e esta é uma delas. O criador de conteúdos conhecido como Chef Jamon, que soma mais de 360 mil seguidores no Instagram, partilhou uma versão cremosa e reconfortante de massada de frango com feijão preto, perfeita para dias mais frescos ou para preparar marmitas para a semana.
Com linguiça, frango, feijão preto e massa penne, a receita destaca-se pelo molho espesso e cheio de sabor, conseguido com puré de feijão preto. Pelo meio, o chef mantém o tom descontraído e divertido que já conquistou milhares de seguidores nas redes sociais.
Ingredientes
- Azeite
- 2 linguiças
- 4 coxas de frango cortadas aos nacos
- 1 cebola picada
- 1 cenoura cortada aos cubos
- 1 colher de sopa de puré de tomate
- Massa penne
- Água ou caldo
- Feijão preto cozido
- Puré de feijão preto
- Favas descascadas
- Sal q.b.
Preparação
- Coloque um fio de azeite numa panela e adicione as linguiças cortadas.
- Deixe cozinhar até libertarem sabor e cor para o azeite.
- Junte as coxas de frango aos nacos e deixe alourar.
- Adicione a cebola picada e a cenoura em cubos.
- Quando a cebola estiver macia, acrescente o puré de tomate.
- Mexa bem e, se necessário, refresque o fundo da panela com vinho ou água.
- Junte a massa penne e cubra com água ou caldo.
- Acrescente o feijão preto cozido e tempere com sal.
- Deixe cozinhar até a massa ficar quase pronta.
- Adicione um pouco de puré de feijão preto para tornar o molho mais cremoso.
- Junte também as favas descascadas.
- Deixe ferver durante mais dois minutos e sirva quente.
O resultado é uma massada cremosa, intensa e perfeita para guardar em tupperwares e levar para o trabalho durante a semana.
RELACIONADOS