Receitas
Massada
Massada

Receita de conforto: chef ensinou-nos a fazer massada de frango e feijão
IOL
Há 1h e 6min

Três receitas fáceis para aproveitar sobras de frango

10 receitas rápidas para aproveitar as sobras de frango

5 receitas para preparar o corpo para o verão

Receitas de tartes doces que deve ter sempre à mão

Mais 5 sugestões
Experimentámos a tarte viral de maçã e leite condensado e já não queremos outra coisa. Espreite a receita
Esta receita de ovos com grão e chouriço é perfeita para um jantar rápido
Receita de sobremesa rápida para quem não sabe cozinhar: uma delícia
Leva poucos ingredientes e só precisa de uma frigideira: faça esta receita de frittata de espinafres
Como fazer frango de churrasqueira em casa: o segredo está na marinada

Experimente esta receita deliciosa e reconfortante

Há receitas que sabem a casa e esta é uma delas. O criador de conteúdos conhecido como Chef Jamon, que soma mais de 360 mil seguidores no Instagram, partilhou uma versão cremosa e reconfortante de massada de frango com feijão preto, perfeita para dias mais frescos ou para preparar marmitas para a semana.

Com linguiça, frango, feijão preto e massa penne, a receita destaca-se pelo molho espesso e cheio de sabor, conseguido com puré de feijão preto. Pelo meio, o chef mantém o tom descontraído e divertido que já conquistou milhares de seguidores nas redes sociais.

Ingredientes

  • Azeite
  • 2 linguiças
  • 4 coxas de frango cortadas aos nacos
  • 1 cebola picada
  • 1 cenoura cortada aos cubos
  • 1 colher de sopa de puré de tomate
  • Massa penne
  • Água ou caldo
  • Feijão preto cozido
  • Puré de feijão preto
  • Favas descascadas
  • Sal q.b.

Preparação

  • Coloque um fio de azeite numa panela e adicione as linguiças cortadas.
  • Deixe cozinhar até libertarem sabor e cor para o azeite.
  • Junte as coxas de frango aos nacos e deixe alourar.
  • Adicione a cebola picada e a cenoura em cubos.
  • Quando a cebola estiver macia, acrescente o puré de tomate.
  • Mexa bem e, se necessário, refresque o fundo da panela com vinho ou água.
  • Junte a massa penne e cubra com água ou caldo.
  • Acrescente o feijão preto cozido e tempere com sal.
  • Deixe cozinhar até a massa ficar quase pronta.
  • Adicione um pouco de puré de feijão preto para tornar o molho mais cremoso.
  • Junte também as favas descascadas.
  • Deixe ferver durante mais dois minutos e sirva quente.
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O resultado é uma massada cremosa, intensa e perfeita para guardar em tupperwares e levar para o trabalho durante a semana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chefe Jamon (@chefejamon)
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Experimentámos a tarte viral de maçã e leite condensado e já não queremos outra coisa. Espreite a receita
Esta receita de ovos com grão e chouriço é perfeita para um jantar rápido
Receita de sobremesa rápida para quem não sabe cozinhar: uma delícia
Leva poucos ingredientes e só precisa de uma frigideira: faça esta receita de frittata de espinafres
Como fazer frango de churrasqueira em casa: o segredo está na marinada