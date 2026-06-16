Chegou a época das sobremesas frescas com gelatina: estas duas receitas vão fazer sucesso

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Com os dias quentes a pedirem sobremesas mais leves e refrescantes, a Mercadona tem duas sugestões simples para quem gosta de receitas fáceis de preparar. A estrela é a gelatina, um ingrediente versátil que pode ser transformado em muito mais do que a versão tradicional.

A cadeia de supermercados sugere uma mousse de gelatina de maracujá, ideal para quem aprecia sabores tropicais e texturas leves, e uma tarte fria de gelatina de morango, uma opção fresca e colorida para partilhar em família ou com amigos.

Estas receitas podem ser adaptadas a diferentes sabores, utilizando os preparados de gelatina disponíveis nas lojas, como maracujá, morango ou cereja.

Fáceis de fazer e perfeitas para os dias de maior calor, estas sobremesas prometem ser uma alternativa prática para adoçar o verão sem passar horas na cozinha. Veja as receitas na galeria acima.