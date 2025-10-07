Facebook Instagram
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)

Esta novidade da Mercadona promete facilitar-lhe a vida. Espreite estas receitas deliciosas
Hoje às 11:19
O creme antirrugas mais vendido da Amazon está a 13€ durante o Prime Day

A Mercadona volta a surpreender com uma novidade que promete facilitar a vida de quem tem pouco tempo para cozinhar, mas não quer abdicar de refeições saborosas: as batatas já cozidas. Prontas a usar, estas batatas chegam em frascos e são a solução perfeita para preparar pratos rápidos, versáteis e cheios de sabor, sem perder tempo na cozinha.

Práticas e muito versáteis, podem ser usadas em saladas, tortilhas, acompanhamentos ou até pratos mais elaborados, como polvo à galega. Basta abrir, escorrer e dar o toque final, seja no forno, na frigideira ou até na air fryer. A textura e o sabor mantêm-se fiéis às batatas tradicionais, mas com a grande vantagem de reduzir pela metade o tempo de confeção.

A Mercadona partilha cinco receitas simples e deliciosas onde as novas batatas já cozidas são as protagonistas. Percorra a galeria acima e veja as receitas incríveis.

