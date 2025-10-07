Da lasanha de panela ao bolo de castanhas: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)

A Mercadona volta a surpreender com uma novidade que promete facilitar a vida de quem tem pouco tempo para cozinhar, mas não quer abdicar de refeições saborosas: as batatas já cozidas. Prontas a usar, estas batatas chegam em frascos e são a solução perfeita para preparar pratos rápidos, versáteis e cheios de sabor, sem perder tempo na cozinha.

Práticas e muito versáteis, podem ser usadas em saladas, tortilhas, acompanhamentos ou até pratos mais elaborados, como polvo à galega. Basta abrir, escorrer e dar o toque final, seja no forno, na frigideira ou até na air fryer. A textura e o sabor mantêm-se fiéis às batatas tradicionais, mas com a grande vantagem de reduzir pela metade o tempo de confeção.

