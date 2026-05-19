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Nutricionista revela receita saudável e rica em proteína perfeita para pequeno-almoço ou refeição rápida
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Esta receita simples pode ser feita em poucos minutos e é muito nutritiva

Uma nova sugestão de refeição simples, nutritiva e saciante está a ganhar atenção entre quem procura opções rápidas e saudáveis para o dia a dia. A receita foi partilhada pela página de Instagram da nutricionista Diana Amara Carneiro, e pode ser consumida tanto ao pequeno-almoço como num almoço leve.

A combinação de ovo, abacate e queijo cottage resulta numa refeição rica em proteína, gorduras saudáveis e fibra, ajudando a promover maior saciedade ao longo do dia. Para além disso, trata-se de uma opção fácil de preparar, ideal para rotinas mais atarefadas.

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 2 colheres de sobremesa de queijo cottage (ou queijo creme light)
  • meio abacate
  • 2 fatias de pão tostado
  • uma pitada de sal
  • especiarias a gosto (opcional, como cebolinho)

Preparação:

  • Esmagar o abacate juntamente com os ovos cozidos e o queijo cottage até formar uma pasta homogénea
  • Adicionar uma pitada de sal e temperos a gosto
  • Tostar as duas fatias de pão integral
  • Espalhar a pasta sobre o pão tostado

 
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