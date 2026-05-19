Nutricionista revela receita saudável e rica em proteína perfeita para pequeno-almoço ou refeição rápida

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Uma nova sugestão de refeição simples, nutritiva e saciante está a ganhar atenção entre quem procura opções rápidas e saudáveis para o dia a dia. A receita foi partilhada pela página de Instagram da nutricionista Diana Amara Carneiro, e pode ser consumida tanto ao pequeno-almoço como num almoço leve.

A combinação de ovo, abacate e queijo cottage resulta numa refeição rica em proteína, gorduras saudáveis e fibra, ajudando a promover maior saciedade ao longo do dia. Para além disso, trata-se de uma opção fácil de preparar, ideal para rotinas mais atarefadas.

Ingredientes:

2 ovos

2 colheres de sobremesa de queijo cottage (ou queijo creme light)

meio abacate

2 fatias de pão tostado

uma pitada de sal

especiarias a gosto (opcional, como cebolinho)

Preparação: