Aprenda a fazer pão com chouriço igual ao das festas dos Santos Populares
Fábio Belo
Hoje às 12:26
Pão com Chouriço
10 receitas rápidas para aproveitar as sobras de frango
Receitas de tartes doces que deve ter sempre à mão
5 receitas para preparar o corpo para o verão
Mais 4 sugestões
A época dos Santos Populares está à porta e pede receitas rápidas, deliciosas e perfeitas para partilhar!
Hoje trago-vos a minha receita de pão com chouriço: crocante por fora, macio por dentro e impossível de comer apenas um.
Ingredientes
- 800 g de farinha sem fermento
- 10 g de fermento de padeiro seco
- 1 colher de chá de sal
- 525 ml de água morna
- 350 g de chourição fatiado
Preparação
- Na taça da batedeira, junte a farinha, o fermento, o sal e a água morna. Amasse até obter uma massa homogénea e elástica. Deixe levedar até duplicar de volume.
- Divida a massa em quatro partes iguais. Estenda cada porção, distribua as fatias de chourição e enrole, formando um rolo.
- Com uma faca, corte cada rolo em pedaços com cerca de 12 cm de comprimento.
- Disponha os pães num tabuleiro e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C até ficarem dourados e cozidos.
RELACIONADOS