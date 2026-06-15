Receitas
Pão com Chouriço
Pão com Chouriço

Aprenda a fazer pão com chouriço igual ao das festas dos Santos Populares

Fábio Belo
Hoje às 12:26

Pão com Chouriço

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A época dos Santos Populares está à porta e pede receitas rápidas, deliciosas e perfeitas para partilhar!

Hoje trago-vos a minha receita de pão com chouriço: crocante por fora, macio por dentro e impossível de comer apenas um. 

Ingredientes

  • 800 g de farinha sem fermento
  • 10 g de fermento de padeiro seco
  • 1 colher de chá de sal
  • 525 ml de água morna
  • 350 g de chourição fatiado


Preparação

  1. Na taça da batedeira, junte a farinha, o fermento, o sal e a água morna. Amasse até obter uma massa homogénea e elástica. Deixe levedar até duplicar de volume.
  2. Divida a massa em quatro partes iguais. Estenda cada porção, distribua as fatias de chourição e enrole, formando um rolo.
  3. Com uma faca, corte cada rolo em pedaços com cerca de 12 cm de comprimento.
  4. Disponha os pães num tabuleiro e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C até ficarem dourados e cozidos.
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