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Pão de ló
Pão de ló

Vai querer repetir: aprenda a fazer pão de ló super macio como os tradicionais
IOL
Hoje às 14:00
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Espreite a receita deste pão de ló

O pão de ló é um clássico da pastelaria portuguesa, conhecido pela sua textura leve e fofa. Foi o criador de conteúdos @chefejamon quem partilhou uma receita simples e deliciosa para quem quer preparar este bolo em casa, com poucos ingredientes e ótimos resultados.

Ingredientes:

  • 125 g de açúcar
  • 180 g de gemas (aproximadamente 10 unidades)
  • 100 g de ovos inteiros (cerca de 2 unidades)
  • 30 g de farinha T55 sem fermento

Preparação:

  1. Forre uma forma com papel vegetal.
  2. Numa batedeira, misture as gemas, os ovos e o açúcar e bata até a mistura triplicar de volume e ficar espessa.
  3. Peneire a farinha e envolva cuidadosamente na mistura, com movimentos suaves para não perder a leveza.
  4. Verta a massa na forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante 25 a 30 minutos.

Veja aqui o vídeo da receita.
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