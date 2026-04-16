Vai querer repetir: aprenda a fazer pão de ló super macio como os tradicionais

O pão de ló é um clássico da pastelaria portuguesa, conhecido pela sua textura leve e fofa. Foi o criador de conteúdos @chefejamon quem partilhou uma receita simples e deliciosa para quem quer preparar este bolo em casa, com poucos ingredientes e ótimos resultados.
Ingredientes:
- 125 g de açúcar
- 180 g de gemas (aproximadamente 10 unidades)
- 100 g de ovos inteiros (cerca de 2 unidades)
- 30 g de farinha T55 sem fermento
Preparação:
- Forre uma forma com papel vegetal.
- Numa batedeira, misture as gemas, os ovos e o açúcar e bata até a mistura triplicar de volume e ficar espessa.
- Peneire a farinha e envolva cuidadosamente na mistura, com movimentos suaves para não perder a leveza.
- Verta a massa na forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante 25 a 30 minutos.