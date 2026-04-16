Vai querer repetir: aprenda a fazer pão de ló super macio como os tradicionais

Receita de pão de ló tradicional português (fácil de fazer e um clássico da doçaria nacional)

O bolo de limão que vai desaparecer da mesa antes de arrefecer

O pão de ló é um clássico da pastelaria portuguesa, conhecido pela sua textura leve e fofa. Foi o criador de conteúdos @chefejamon quem partilhou uma receita simples e deliciosa para quem quer preparar este bolo em casa, com poucos ingredientes e ótimos resultados.

Ingredientes:

125 g de açúcar

180 g de gemas (aproximadamente 10 unidades)

100 g de ovos inteiros (cerca de 2 unidades)

30 g de farinha T55 sem fermento

Preparação:

Forre uma forma com papel vegetal. Numa batedeira, misture as gemas, os ovos e o açúcar e bata até a mistura triplicar de volume e ficar espessa. Peneire a farinha e envolva cuidadosamente na mistura, com movimentos suaves para não perder a leveza. Verta a massa na forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante 25 a 30 minutos.

Veja aqui o vídeo da receita.