É fã de pão recheado? Experimente esta receita

Ultimamente têm-me perguntado por receitas de pão recheado, por isso hoje partilho uma das minhas favoritas.
Ingredientes
- 150 g de bacon em cubos
- 200 g de fiambre
- 200 g de chouriço
- 1 dente de alho
- 200 g de queijo ralado
- 200 g de maionese
- 1 pão de 400 g
Preparação
- No processador de alimentos, junte o bacon, o fiambre, o chouriço, o alho, o queijo ralado e a maionese. Triture até obter uma pasta homogénea.
- Corte o topo do pão e retire o miolo. Recheie-o com o preparado anterior.
- Leve ao forno, pré-aquecido a 180 °, durante cerca de 25 minutos.