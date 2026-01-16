Facebook Instagram
É fã de pão recheado? Experimente esta receita

Uma receita simples, prática e deliciosa

IOL
Hoje às 13:03
Vai ficar viciado nesta sobremesa: nutricionista partilha a incrível receita de tarte de bolacha e caramelo salgado

Ultimamente têm-me perguntado por receitas de pão recheado, por isso hoje partilho uma das minhas favoritas. 


Ingredientes

  • 150 g de bacon em cubos
  • 200 g de fiambre
  • 200 g de chouriço
  • 1 dente de alho
  • 200 g de queijo ralado
  • 200 g de maionese
  • 1 pão de 400 g


Preparação

  • No processador de alimentos, junte o bacon, o fiambre, o chouriço, o alho, o queijo ralado e a maionese. Triture até obter uma pasta homogénea.
  • Corte o topo do pão e retire o miolo. Recheie-o com o preparado anterior.
  • Leve ao forno, pré-aquecido a 180 °, durante cerca de 25 minutos.

 

