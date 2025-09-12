Vai ter um jantar e não sabe o que fazer para entradas? Experimente fazer este pão recheado com linguiça e queijo

Vai ter um jantar com amigos ou familiares este fim de semana e não sabe o que fazer para entradas? Então prepare-se. Esta receita é deliciosa e vai agradar todos lá em casa.
A criadora de conteúdos @shiabento partilhou uma receita super fácil de fazer e deliciosa: pão recheado com linguiça, bacon e queijo gratinado. Basta seguir estes passos:
Ingredientes
- Pão de cabeça
- Linguiça
- Bacon
- Queijo flamengo ralado
- Queijo mozzarella ralado
- Maionese
- Oregãos
- Cebola
- Alhos
- Azeite
- Tostas
Preparação
O primeiro passo é retirar o miolo do pão e cortar a linguiça e o bacon em pedaços pequenos. Depois, numa frigideira com um fio de azeite, frita-se a cebola picada, dois ou três dentes de alho, a linguiça e o bacon até estarem dourados.
Em seguida, numa taça, mistura-se a linguiça e o bacon com queijo flamengo ralado, queijo mozzarella ralado, maionese e oregãos, formando uma pasta cremosa que servirá de recheio.
O pão é então preenchido com esta mistura, embrulhado em papel de alumínio e levado ao forno a 180ºC, até que o queijo derreta completamente. Para acompanhar, pode servir com tostas.