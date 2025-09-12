Vai ter um jantar e não sabe o que fazer para entradas? Experimente fazer este pão recheado com linguiça e queijo

Aproveite as sobras do jantar e não deite fora: faça estes croquetes de arroz e carne no forno

Vai ter um jantar com amigos ou familiares este fim de semana e não sabe o que fazer para entradas? Então prepare-se. Esta receita é deliciosa e vai agradar todos lá em casa.

A criadora de conteúdos @shiabento partilhou uma receita super fácil de fazer e deliciosa: pão recheado com linguiça, bacon e queijo gratinado. Basta seguir estes passos:

Ingredientes

Pão de cabeça

Linguiça

Bacon

Queijo flamengo ralado

Queijo mozzarella ralado

Maionese

Oregãos

Cebola

Alhos

Azeite

Tostas

Preparação

O primeiro passo é retirar o miolo do pão e cortar a linguiça e o bacon em pedaços pequenos. Depois, numa frigideira com um fio de azeite, frita-se a cebola picada, dois ou três dentes de alho, a linguiça e o bacon até estarem dourados.

Em seguida, numa taça, mistura-se a linguiça e o bacon com queijo flamengo ralado, queijo mozzarella ralado, maionese e oregãos, formando uma pasta cremosa que servirá de recheio.

O pão é então preenchido com esta mistura, embrulhado em papel de alumínio e levado ao forno a 180ºC, até que o queijo derreta completamente. Para acompanhar, pode servir com tostas.