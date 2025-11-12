Facebook Instagram
Receitas

Faça este pão saudável em casa na air fryer. Fica super crocante e fofo

Experimente fazer esta receita de pão saudável na air fryer
IOL
Há 2h e 18min
Pão de sementes
Pão de sementes
Esta receita de arroz gratinado do Lidl já está na nossa lista de jantares semanais. Das mais simples que existem

Fazer pão caseiro nem sempre tem de ser complicado ou demorado. Para além de ser mais económico, é super prático de se fazer. 

A criadora de conteúdos @cakeontherun partilhou a sua receita de pão saudável com sementes que pode ser feito na air fryer em apenas 10 minutos. A receita rende um mini pão, perfeita para um snack rápido ou para acompanhar uma refeição.

Ingredientes

  • 3 colheres de sopa bem cheias de farinha com fermento (ou farinha normal + 1/2 colher de chá de fermento em pó)
  • 2 colheres de sopa de iogurte grego ou de soja
  • Um punhado de sementes (abóbora e girassol)
  • 1/4 colher de chá de sal

Versão sem glúten: use farinha com fermento sem glúten + 1/3 colher de chá de goma xantana.

Preparação

  1. Misture todos os ingredientes numa tigela até formar uma bola de massa.
  2. Modele a massa com as mãos enfarinhadas, formando um pãozinho. A massa não deve ficar demasiado pegajosa.
  3. Coza na air fryer a 180 °C durante 10 minutos (modo airfryer) ou no forno a 180 °C durante 15 minutos.
RELACIONADOS
Esta receita de arroz gratinado do Lidl já está na nossa lista de jantares semanais. Das mais simples que existem
Cheesecake de doce de leite sem forno? Fica incrível! Espreite esta receita partilhada por uma nutricionista
Um pouco de vinagre na frigideira: aprendemos o truque espanhol que faz a carne perfeita
Castanhas com chouriça: uma receita portuguesa de conforto que tem mesmo de experimentar nesta época
Dias de chuva pedem broas de mel, noz e passas: espereite a receita
Este é o segredo que acaba com o drama das castanhas difíceis de descascar
Mais Vistos
00:03:51
Secret Story
Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»
tvi
00:02:03
Secret Story
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
tvi
00:02:15
Secret Story
Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»
tvi
00:04:58
Secret Story
Dylan confronta Bruno sobre Inês: «Se eu estou com ela tu foges»
tvi
Destaques IOL
Receitas
Cheesecake de doce de leite sem forno? Fica incrível! Espreite esta receita partilhada por uma nutricionista
Receitas
Faça este pão saudável em casa na air fryer. Fica super crocante e fofo
Frango
Um pouco de vinagre na frigideira: aprendemos o truque espanhol que faz a carne perfeita
Aldeia Natal
Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem
Mais Lidas
Apresentadora de televisao
Apresentadora de televisão morre aos 43 anos após trágico acidente
Seleção
José Sá dispensado da Seleção pela morte do avô
maisfutebol
Creme
114 anos depois, o creme da lata azul continua a ser bom? A opinião de uma farmacêutica
versa
Barbeiros
Por que todas as barbearias têm um poste com três cores na porta?
Jose raposo
De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»
Bichos-da-prata
Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz