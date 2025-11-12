Faça este pão saudável em casa na air fryer. Fica super crocante e fofo

Fazer pão caseiro nem sempre tem de ser complicado ou demorado. Para além de ser mais económico, é super prático de se fazer.
A criadora de conteúdos @cakeontherun partilhou a sua receita de pão saudável com sementes que pode ser feito na air fryer em apenas 10 minutos. A receita rende um mini pão, perfeita para um snack rápido ou para acompanhar uma refeição.
Ingredientes
- 3 colheres de sopa bem cheias de farinha com fermento (ou farinha normal + 1/2 colher de chá de fermento em pó)
- 2 colheres de sopa de iogurte grego ou de soja
- Um punhado de sementes (abóbora e girassol)
- 1/4 colher de chá de sal
Versão sem glúten: use farinha com fermento sem glúten + 1/3 colher de chá de goma xantana.
Preparação
- Misture todos os ingredientes numa tigela até formar uma bola de massa.
- Modele a massa com as mãos enfarinhadas, formando um pãozinho. A massa não deve ficar demasiado pegajosa.
- Coza na air fryer a 180 °C durante 10 minutos (modo airfryer) ou no forno a 180 °C durante 15 minutos.