Convidados em casa? Faça este pão crocante de azeite recheado com presunto e queijo para entrada
Fábio Belo
Há 3h e 29min
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Pão crocante de azeite recheado com presunto, queijo Roquefort e alecrim
Perfeito para servir como entrada ou petisco para partilhar!
Ingredientes:
- 400 g de farinha
- 1 c. chá de fermento de padeiro seco
- Sal q.b.
- 300 ml de água morna
- 3 c. sopa de azeite
- 8 fatias de presunto
- 150 g de queijo Roquefort
- Alecrim q.b.
Preparação:
1. Numa taça, junta a farinha, o fermento, o sal, a água e o azeite. Envolve bem todos os ingredientes até obteres uma massa homogénea. Deixa levedar durante 30 minutos.
2. Verte a massa para um tabuleiro untado com azeite. Sobre a massa, dispõe as fatias de presunto, o queijo esfarelado e o alecrim picado.
3. Leva ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante 50 minutos, até ficar dourado e crocante.
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