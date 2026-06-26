Receitas
Pão crocante de azeite recheado com presunto, queijo e alecrim
Pão crocante de azeite recheado com presunto, queijo e alecrim

Convidados em casa? Faça este pão crocante de azeite recheado com presunto e queijo para entrada

Fábio Belo
Há 3h e 29min
Mais 5 sugestões
Esta receita de massa com molho de tomate e ovos escalfados resolve o jantar em minutos
Vai querer repetir esta receita de bolo de manga delicioso
Esqueça as sandes: experimente estas saladas no pote para levar para a praia
"Já fiz e adorei": influencer partilha receita do seu gelado caseiro e está a ser um sucesso
Receita de lulas grelhadas na air fryer: tenras e prontas em poucos minutos

Pão crocante de azeite recheado com presunto, queijo Roquefort e alecrim

Perfeito para servir como entrada ou petisco para partilhar!

Ingredientes:

  • 400 g de farinha
  • 1 c. chá de fermento de padeiro seco
  • Sal q.b.
  • 300 ml de água morna
  • 3 c. sopa de azeite
  • 8 fatias de presunto
  • 150 g de queijo Roquefort
  • Alecrim q.b.


Preparação:
1. Numa taça, junta a farinha, o fermento, o sal, a água e o azeite. Envolve bem todos os ingredientes até obteres uma massa homogénea. Deixa levedar durante 30 minutos.
2. Verte a massa para um tabuleiro untado com azeite. Sobre a massa, dispõe as fatias de presunto, o queijo esfarelado e o alecrim picado.
3. Leva ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante 50 minutos, até ficar dourado e crocante.

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Esta receita de massa com molho de tomate e ovos escalfados resolve o jantar em minutos
Vai querer repetir esta receita de bolo de manga delicioso
Esqueça as sandes: experimente estas saladas no pote para levar para a praia
"Já fiz e adorei": influencer partilha receita do seu gelado caseiro e está a ser um sucesso
Receita de lulas grelhadas na air fryer: tenras e prontas em poucos minutos