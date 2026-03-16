Aprendemos a fazer este bacalhau gratinado com broa para a Páscoa. Espreite a receita

Esta receita é mesmo deliciosa e ideal para a Páscoa
Uma receita simples e reconfortante está a conquistar as redes sociais. Partilhada pela página de Instagram @pingosdemell, a proposta de bacalhau gratinado com broa combina ingredientes tradicionais com uma preparação prática, ideal para uma refeição saborosa para o dia de Páscoa.

O prato junta bacalhau desfiado, batata cozida e vários legumes, envolvidos num molho cremoso e finalizados com uma crosta crocante de broa, que vai ao forno até dourar.

Ingredientes

  • 2 postas de bacalhau cozido e desfiado (reservar o caldo da cozedura)
  • 4 batatas médias cozidas, cortadas em rodelas finas
  • 300 g de broa picada
  • 1 courgette ralada
  • 1 alho-francês picado
  • 1 cenoura grande ralada
  • 5 cogumelos laminados
  • 1 cebola cortada em meias-luas
  • 200 ml de leite
  • 1 cálice de vinho branco
  • 1 colher de chá de coentros secos
  • Pimenta preta q.b.
  • Noz-moscada q.b.
  • Orégãos q.b.
  • Azeite q.b.

Preparação

  • Colocar um fio de azeite numa caçarola e adicionar a cebola, o alho-francês, a courgette e a cenoura. Deixar cozinhar até a cebola ficar translúcida e refrescar com o vinho branco.
  • Depois de o vinho evaporar, juntar o bacalhau desfiado e os cogumelos. Polvilhar com um pouco de farinha, envolver e adicionar três colheres de sopa da água da cozedura do bacalhau e o leite. Mexer até obter um molho mais espesso.
  • Temperar com coentros secos, noz-moscada e pimenta preta. Ajustar o sal, se necessário, e retirar do lume.
  • Numa travessa de forno, intercalar camadas de bacalhau e batata até terminar os ingredientes.
  • Cobrir com a broa picada, polvilhar com orégãos e levar ao forno a 200 °C até dourar.
Antes de servir, recomenda-se deixar o prato repousar entre cinco a dez minutos, permitindo que os sabores se intensifiquem e a textura fique ainda mais cremosa.

