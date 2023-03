Esta é a receita de queijadas que tem de fazer na Páscoa

Queijadas de requeijão são uma iguaria que não podem faltar na mesa de Páscoa

Ingredientes

(recheio)

1kg de requeijão;

600gr de açúcar;

16 gemas;

10 claras;

20gr fermento em pó;

150gr margarina (derretida em banho maria);

1 c. sopa canela em pó;

Raspa de 2 limões;

10 c. sopa de farinha.

(massa)

600gr farinha;

125gr manteiga;

1dl azeite queimado com casca de laranja;

Uma pitada de sal;

Água morna (até a massa estar amassada).

Preparação

(Massa)

1. Num recipiente deite a farinha, o sal, a manteiga amolecida e o azeite. Comece a amassar a massa e vá deitando a água morna até a massa estar amassada. Deixe a massa descansar um pouco.

(Recheio)

2. Separe as gemas das claras, e bata as claras em castelo.. Bata as gemas com o açúcar e a manteiga.

3. Junte o requeijão, a canela e a raspa do limão e envolva tudo.

4. Adicione a farinha misturada com o fermento, e volte a envolver tudo. Por fim adicione as claras em castelo.

5. Com um rolo de cozinha estique a massa e forre pequenas formas com a massa, e recheie com o creme de requeijão. Repita este processo até terminar a massa e o recheio. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até as queijadas estarem douradinhas.