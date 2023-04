Ingredientes

2 c. sopa manteiga de amêndoa;

150gr chocolate 70%.

Preparação

1. Derreta o chocolate em banho maria. Quando o chocolate estiver derretido deixe-o arrefecer um pouco. Junte a manteiga de amêndoa e chocolate, e envolva bem.

2. Molde as amêndoas com a mão com ajuda de uma colher.