Receitas
Pavlova
Aprenda a fazer pavlova como nas pastelarias. Espreite a receita

Fábio Belo
Há 3h e 0min
Pavlova: crocante por fora, leve por dentro…e simplesmente impossível de resistir

Uma sobremesa que parece saída de um sonho e que se desfaz na boca a cada colherada.

Ingredientes:
(pavlova)

  • 6 claras
  • 300 g de açúcar
  • 1 c. sopa de vinagre
  • 2 c. sopa de amido de milho

(cobertura)

  • 200 ml de natas
  • Morangos


Preparação:

  1. Pré-aqueça o forno a 140 ºC. Bata as claras em castelo e adicione o açúcar, aos poucos, até obter um merengue firme e brilhante.
  2. Incorpore o vinagre e o amido de milho.
  3. Num tabuleiro com papel vegetal, forme um círculo e faça uma ligeira cavidade no centro. Leve ao forno, reduza para 120 ºC e deixe cozer durante 1h30.
  4. Deixe arrefecer dentro do forno.
  5. Bata as natas até ficarem firmes.
  6. Cubra a pavlova com as natas e finalize com morangos a gosto.
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
