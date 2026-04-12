Aprenda a fazer pavlova como nas pastelarias. Espreite a receita
Fábio Belo
Há 3h e 0min
Pavlova: crocante por fora, leve por dentro…e simplesmente impossível de resistir
Uma sobremesa que parece saída de um sonho e que se desfaz na boca a cada colherada.
Ingredientes:
(pavlova)
- 6 claras
- 300 g de açúcar
- 1 c. sopa de vinagre
- 2 c. sopa de amido de milho
(cobertura)
- 200 ml de natas
- Morangos
Preparação:
- Pré-aqueça o forno a 140 ºC. Bata as claras em castelo e adicione o açúcar, aos poucos, até obter um merengue firme e brilhante.
- Incorpore o vinagre e o amido de milho.
- Num tabuleiro com papel vegetal, forme um círculo e faça uma ligeira cavidade no centro. Leve ao forno, reduza para 120 ºC e deixe cozer durante 1h30.
- Deixe arrefecer dentro do forno.
- Bata as natas até ficarem firmes.
- Cubra a pavlova com as natas e finalize com morangos a gosto.
