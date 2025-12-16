Facebook Instagram
A clássica receita da avó para um peru suculento no Natal

A receita de peru da avó que nunca falha no Natal
Hoje às 15:07
A família está cansada de pescada cozida? Veja esta receita incrível para variar

Com os jantares de Natal à porta, começam também as dúvidas sobre o que servir à mesa para surpreender a família e os amigos. A pensar nisso, a Vatel partilhou, na página Na cozinha com a chefe, uma receita de peru assado que promete ser o prato principal perfeito para a consoada ou para o almoço de Natal.

A proposta combina perna e peito de peru, marinados com ervas aromáticas, vinho do Porto e citrinos, e um recheio surpreendente que junta manteiga de ervas, amendoins e banana. O prato é servido com um acompanhamento clássico de forno, cheio de sabor e cor.

Ingredientes – Peru

  • 5 kg de perna de peru
  • 5 kg de peito de peru
  • Sal rústico Vatel (q.b.)
  • 1 dl de vinho do Porto
  • 1 dl de sumo de laranja
  • Raspa de laranja
  • 3 dentes de alho
  • Tomilho (q.b.)
  • Alecrim (q.b.)
  • 4 folhas de louro
  • 1 colher de chá de colorau
  • Pimenta (q.b.)
  • 150 g de manteiga de ervas
  • 5 dl de azeite

Recheio do peito

  • 150 g de manteiga com ervas
  • 120 g de amendoins torrados
  • 1 banana
  • Sal (q.b.)

Ingredientes – Acompanhamento

  • Batatinhas descascadas
  • Abóbora em cubos
  • Cogumelos
  • Maçã em gomos grossos
  • Castanhas descascadas
  • Toucinho fresco em cubos
  • Tomate cherry
  • Sal (q.b.)
  • Pimenta (q.b.)
  • Azeite
  • Manteiga com ervas
  • Vinho branco
  • Vinho do Porto
  • Alecrim
  • Louro
  • Alho

Preparação

  • Triture todos os ingredientes do tempero e reserve.
  • Abra o peito de peru, recheie com a pasta preparada, enrole e prenda com fio de cozinha.
  • Coloque o peito e a perna num tabuleiro, distribua o tempero e deixe marinar de um dia para o outro.
  • Leve ao forno a 170 ºC durante cerca de 2 horas, tendo atenção ao tempo, já que o peito assa mais rápido do que a perna.

Preparação do acompanhamento

  • Misture todos os ingredientes num tabuleiro e leve ao forno para assar ao mesmo tempo que o peru.

Dicas da chefe

  • O peito de peru pode ser recheado com alheira e grelos.
  • O prato pode ser servido com arroz de frutos secos e uma salada fresca.

 

