A clássica receita da avó para um peru suculento no Natal

Com os jantares de Natal à porta, começam também as dúvidas sobre o que servir à mesa para surpreender a família e os amigos. A pensar nisso, a Vatel partilhou, na página Na cozinha com a chefe, uma receita de peru assado que promete ser o prato principal perfeito para a consoada ou para o almoço de Natal.
A proposta combina perna e peito de peru, marinados com ervas aromáticas, vinho do Porto e citrinos, e um recheio surpreendente que junta manteiga de ervas, amendoins e banana. O prato é servido com um acompanhamento clássico de forno, cheio de sabor e cor.
Ingredientes – Peru
- 5 kg de perna de peru
- 5 kg de peito de peru
- Sal rústico Vatel (q.b.)
- 1 dl de vinho do Porto
- 1 dl de sumo de laranja
- Raspa de laranja
- 3 dentes de alho
- Tomilho (q.b.)
- Alecrim (q.b.)
- 4 folhas de louro
- 1 colher de chá de colorau
- Pimenta (q.b.)
- 150 g de manteiga de ervas
- 5 dl de azeite
Recheio do peito
- 150 g de manteiga com ervas
- 120 g de amendoins torrados
- 1 banana
- Sal (q.b.)
Ingredientes – Acompanhamento
- Batatinhas descascadas
- Abóbora em cubos
- Cogumelos
- Maçã em gomos grossos
- Castanhas descascadas
- Toucinho fresco em cubos
- Tomate cherry
- Sal (q.b.)
- Pimenta (q.b.)
- Azeite
- Manteiga com ervas
- Vinho branco
- Vinho do Porto
- Alecrim
- Louro
- Alho
Preparação
- Triture todos os ingredientes do tempero e reserve.
- Abra o peito de peru, recheie com a pasta preparada, enrole e prenda com fio de cozinha.
- Coloque o peito e a perna num tabuleiro, distribua o tempero e deixe marinar de um dia para o outro.
- Leve ao forno a 170 ºC durante cerca de 2 horas, tendo atenção ao tempo, já que o peito assa mais rápido do que a perna.
Preparação do acompanhamento
- Misture todos os ingredientes num tabuleiro e leve ao forno para assar ao mesmo tempo que o peru.
Dicas da chefe
- O peito de peru pode ser recheado com alheira e grelos.
- O prato pode ser servido com arroz de frutos secos e uma salada fresca.