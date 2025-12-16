A clássica receita da avó para um peru suculento no Natal

Com os jantares de Natal à porta, começam também as dúvidas sobre o que servir à mesa para surpreender a família e os amigos. A pensar nisso, a Vatel partilhou, na página Na cozinha com a chefe, uma receita de peru assado que promete ser o prato principal perfeito para a consoada ou para o almoço de Natal.

A proposta combina perna e peito de peru, marinados com ervas aromáticas, vinho do Porto e citrinos, e um recheio surpreendente que junta manteiga de ervas, amendoins e banana. O prato é servido com um acompanhamento clássico de forno, cheio de sabor e cor.

Ingredientes – Peru

5 kg de perna de peru

5 kg de peito de peru

Sal rústico Vatel (q.b.)

1 dl de vinho do Porto

1 dl de sumo de laranja

Raspa de laranja

3 dentes de alho

Tomilho (q.b.)

Alecrim (q.b.)

4 folhas de louro

1 colher de chá de colorau

Pimenta (q.b.)

150 g de manteiga de ervas

5 dl de azeite

Recheio do peito

150 g de manteiga com ervas

120 g de amendoins torrados

1 banana

Sal (q.b.)

Ingredientes – Acompanhamento

Batatinhas descascadas

Abóbora em cubos

Cogumelos

Maçã em gomos grossos

Castanhas descascadas

Toucinho fresco em cubos

Tomate cherry

Sal (q.b.)

Pimenta (q.b.)

Azeite

Manteiga com ervas

Vinho branco

Vinho do Porto

Alecrim

Louro

Alho

Preparação

Triture todos os ingredientes do tempero e reserve.

Abra o peito de peru, recheie com a pasta preparada, enrole e prenda com fio de cozinha.

Coloque o peito e a perna num tabuleiro, distribua o tempero e deixe marinar de um dia para o outro.

Leve ao forno a 170 ºC durante cerca de 2 horas, tendo atenção ao tempo, já que o peito assa mais rápido do que a perna.

Preparação do acompanhamento

Misture todos os ingredientes num tabuleiro e leve ao forno para assar ao mesmo tempo que o peru.

Dicas da chefe