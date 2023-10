Este arroz com frango faz-se na frigideira e é uma receita económica deliciosa

Pilaf é um arroz cozinhado com especiarias, muito popular no Médio Oriente. No vídeo que se segue, aprendemos a fazer a receita de arroz afegão com frango, trazida por Ayse Bektas, influencer responsável por uma página de Instagram com um milhão de seguidores e por um canal de YouTube com 26 mil subscritores.

Veja como fazer este arroz delicioso:

Ingredientes:

4 peitos de frango cortados em pedaços

1,5 chávena de arroz basmati

1 cenoura

1 cebola

1 colher de sopa de manteiga

2,5 chávenas de água a ferver

Sal e bastante pimenta preta

1 colher de sopa de manteiga ou óleo

Preparação:

1. Colocar o frango em pedaços numa frigideira alta até e fritar até o frango ganhar cor

2. Juntar a cebola e deixar cozinhar uns instantes

3. Adicionar a cenoura ralada

4. Depois de a cenoura estar ligeiramente cozida, adicionar uma colher de manteiga

5. Adicionar o arroz lavado em bastante água e temperar com sal e pimenta

6. Adicionar a água a ferver e tapar

7. Assim qye levantar fervura, cozinhar em lume brando

Veja o vídeo: