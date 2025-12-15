A família está cansada de pescada cozida? Veja esta receita incrível para variar

Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português

Se a pescada cozida já não entusiasma ninguém lá em casa, há uma alternativa simples e saborosa para dar uma nova vida a este peixe tão comum na mesa das famílias portuguesas. A criadora de conteúdos @themajor.look partilhou uma receita fácil, rápida e pensada para agradar a miúdos e graúdos.

A preparação não podia ser mais prática: basta colocar as postas de pescada num tabuleiro com água, leite e um fio de azeite. De seguida, temperam-se com sal, limão e pão ralado, criando uma combinação que garante suculência por dentro e uma textura mais apetecível por fora. Depois, é só levar ao forno durante cerca de 45 minutos.

O resultado é uma pescada diferente do habitual, cheia de sabor e perfeita para variar o menu semanal sem complicações. Veja aqui.