Fez quiche e a base ficou mole? É isto que deve fazer para ter uma massa crocante

É muito comum quando fazemos uma quiche a base ficar mole. No entanto, o segredo está mesmo na massa. A criadora de conteúdos @cameirateresa partilhou no Instagram o seu truque para ter uma base crocante e saborosa.
Veja a receita de quiche de alho francês:
Ingredientes:
- 300 g de alho-francês, fatiado
- 100 g de ervilhas
- Salsa picada a gosto
- 200 ml de crème fraîche
- 100 ml de skyr ou iogurte grego
- 3 ovos
- 30 g de parmesão ralado
- 15 ml de azeite
- Sal e pimenta preta a gosto
- Massa quebrada para forrar a tarteira
Preparação:
- Numa frigideira larga, refogue o alho-francês em azeite até dourar. Tempere com sal, junte as ervilhas e misture. Fora do lume, adicione a salsa picada.
- Numa tigela, bata os ovos com o crème fraîche, o skyr e o parmesão. Tempere com pimenta preta.
- Pré-aqueça o forno a 190ºC.
- Estique a massa quebrada e forre uma tarteira. Pique a base com um garfo para evitar bolhas.
- Coloque o recheio de alho-francês na massa e verta cuidadosamente a mistura de ovos por cima, espalhando uniformemente.
- Polvilhe com um pouco de parmesão ralado.
- Leve ao forno por cerca de 40 minutos até a quiche estar dourada e firme.
- Retire do forno e deixe arrefecer numa grelha para a base ficar crocante.
Dica final: Deixar a quiche arrefecer fora da tarteira ajuda a manter a base crocante, evitando que fique mole — o problema mais comum nesta receita.