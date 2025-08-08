Facebook Instagram
Receitas

Fez quiche e a base ficou mole? É isto que deve fazer para ter uma massa crocante

É assim que se faz para ter uma base da quiche crocante e saborosa
IOL
Há 2h e 10min
Quiche
Quiche
Não deite o pão fora: faça este pudim delicioso que está a conquistar as redes sociais

É muito comum quando fazemos uma quiche a base ficar mole. No entanto, o segredo está mesmo na massa. A criadora de conteúdos @cameirateresa partilhou no Instagram o seu truque para ter uma base crocante e saborosa.

Veja a receita de quiche de alho francês:

Ingredientes:

  • 300 g de alho-francês, fatiado
  • 100 g de ervilhas
  • Salsa picada a gosto
  • 200 ml de crème fraîche
  • 100 ml de skyr ou iogurte grego
  • 3 ovos
  • 30 g de parmesão ralado
  • 15 ml de azeite
  • Sal e pimenta preta a gosto
  • Massa quebrada para forrar a tarteira

Preparação:

  • Numa frigideira larga, refogue o alho-francês em azeite até dourar. Tempere com sal, junte as ervilhas e misture. Fora do lume, adicione a salsa picada.
  • Numa tigela, bata os ovos com o crème fraîche, o skyr e o parmesão. Tempere com pimenta preta.
  • Pré-aqueça o forno a 190ºC.
  • Estique a massa quebrada e forre uma tarteira. Pique a base com um garfo para evitar bolhas.
  • Coloque o recheio de alho-francês na massa e verta cuidadosamente a mistura de ovos por cima, espalhando uniformemente.
  • Polvilhe com um pouco de parmesão ralado.
  • Leve ao forno por cerca de 40 minutos até a quiche estar dourada e firme.
  • Retire do forno e deixe arrefecer numa grelha para a base ficar crocante.

Dica final: Deixar a quiche arrefecer fora da tarteira ajuda a manter a base crocante, evitando que fique mole — o problema mais comum nesta receita.

RELACIONADOS
Não deite o pão fora: faça este pudim delicioso que está a conquistar as redes sociais
Fez Bacalhau à Brás e ficou seco? É isto que deve fazer para ficar no ponto e saboroso
Fez carne estufada e ficou rija? Este é o segredo para a deixar super tenra e saborosa
É assim que deve escolher a melancia ideal para levar para casa
Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita
Mais Vistos
00:01:25
Big Brother
Passada, Kina 'despe-se' após provocações de Afonso e recebe aplauso da casa: «Poderosa!»
tvi
00:01:35
Big Brother
Tensão alta! Bruno de Carvalho abandona o almoço dos nomeados após provocação de Afonso: «Atrasado mental»
tvi
00:01:48
Big Brother
Discussão escala e Kina expõe tudo o que Catarina Miranda disse sobre Afonso Leitão: «Eu não sou mentirosa»
tvi
00:02:44
Big Brother
Catarina Miranda orgulhosa do 'caos' criado por Afonso no almoço dos nomeados: «Estás bem adestrado»
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos
Calor
Calor extremo exige mais hidratação: saiba a quantidade de água que deve beber por dia
Receitas
Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita
Perder peso
Perder 4 kg em duas semanas? É possível com estes três hábitos simples
Mais Lidas
Drones
Como um grupo de ucranianos em Portugal produz drones às escondidas da Rússia para alimentar a linha da frente na Ucrânia
cnn
Sporting
«A todos os adeptos do Sporting: saibam que ganharam um grande jogador»
maisfutebol
Bola de Ouro
Bola de Ouro: já são conhecidos os cinco nomeados para o Prémio Johan Cruyff
maisfutebol
Rússia
UEFA pagou mais de dez milhões de euros a clubes russos após invasão. Clubes ucranianos foram excluídos
cnn
Combustíveis
Combustíveis descem na próxima semana. Saiba quanto
cnn
Morreu Jorge Costa
Gostava de ter alguém que me fechasse a porta na cara como o Jorge Costa
cnn