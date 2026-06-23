"Já fiz e adorei": influencer partilha receita do seu gelado caseiro e está a ser um sucesso

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Com a chegada das temperaturas elevadas, as receitas frescas e fáceis de preparar ganham destaque nas redes sociais. Desta vez, foi a influenciadora Sofia Novais de Paula quem chamou a atenção dos seguidores ao revelar a sua receita de gelado caseiro.

Através das redes sociais, a criadora de conteúdos descreveu a sobremesa como "super fácil e deliciosa", garantindo que qualquer pessoa a consegue preparar em casa com poucos ingredientes.

Para fazer este gelado, são necessárias:

300 gramas de natas

2 gemas de ovo

Pitada de sal

1 colher de sopa de baunilha

1 colher de sopa de mel

O processo é simples: basta colocar todos os ingredientes numa taça e bater muito bem até obter uma mistura cremosa. Depois, é só levar ao congelador até atingir a consistência desejada.