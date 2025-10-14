Fazer lasanha só com um tacho? Esta é a receita viral do TikTok que todos estão a experimentar

Cozinhar carne ou fazer um guisado nunca foi tão simples: esta panela de pressão da Tefal nunca esteve tão barata

A clássica lasanha ganhou uma nova versão que está a deixar toda a internet de água na boca. A receita foi recriada por Pedro Nogueira na sua página de TikTok e promete o sabor igual ao da lasanha tradicional, mas com muito menos trabalho e sem precisar de forno: é tudo feito num tacho.

Chamada de “Sopa de Lasanha”, esta criação mistura o melhor dos dois mundos: a textura cremosa da massa e o sabor intenso do molho de carne e queijo. Pedro Nogueira mostra no vídeo como é simples de preparar e o resultado conquistou-nos.

Ingredientes

Azeite q.b.

2 a 3 cebolas

3 dentes de alho picados

500 g de carne de vaca picada

2 tomates maduros (ou tomate triturado)

2 colheres de sopa de pasta de tomate

Sal e pimenta-preta q.b.

Massa de lasanha fresca partida em pedaços

Queijo ricotta

Queijo mozzarella ralado

Queijo parmesão ralado

Coentros frescos picados (para finalizar )

Preparação