Receitas

Fazer lasanha só com um tacho? Esta é a receita viral do TikTok que todos estão a experimentar

Nós já experimentamos esta receita e é mesmo deliciosa. Espreite como se faz
IOL
Há 26 min
Lasanha
A clássica lasanha ganhou uma nova versão que está a deixar toda a internet de água na boca. A receita foi recriada por Pedro Nogueira na sua página de TikTok e promete o sabor igual ao da lasanha tradicional, mas com muito menos trabalho e sem precisar de forno: é tudo feito num tacho.

Chamada de “Sopa de Lasanha”, esta criação mistura o melhor dos dois mundos: a textura cremosa da massa e o sabor intenso do molho de carne e queijo. Pedro Nogueira mostra no vídeo como é simples de preparar e o resultado conquistou-nos.

 Ingredientes

  • Azeite q.b.
  • 2 a 3 cebolas
  • 3 dentes de alho picados
  • 500 g de carne de vaca picada
  • 2 tomates maduros (ou tomate triturado)
  • 2 colheres de sopa de pasta de tomate
  • Sal e pimenta-preta q.b.
  • Massa de lasanha fresca partida em pedaços
  • Queijo ricotta
  • Queijo mozzarella ralado
  • Queijo parmesão ralado
  • Coentros frescos picados (para finalizar )

 Preparação

  1. Num tacho, refogue o azeite, a cebola e o alho.
  2. Junte a carne picada e tempere a gosto.
  3. Quando a carne estiver cozinhada, adicione o tomate e a pasta de tomate.
  4. Deixe ferver um pouco e junte um pouco de água.
  5. Acrescente a massa de lasanha partida em pedaços e deixe cozer até ficar macia.
  6. Adicione o queijo mozzarella e o parmesão ralado, mexendo até derreterem.
  7. Sirva com queijo ricotta e coentros picados por cima.
