Fazer lasanha só com um tacho? Esta é a receita viral do TikTok que todos estão a experimentar

A clássica lasanha ganhou uma nova versão que está a deixar toda a internet de água na boca. A receita foi recriada por Pedro Nogueira na sua página de TikTok e promete o sabor igual ao da lasanha tradicional, mas com muito menos trabalho e sem precisar de forno: é tudo feito num tacho.
Chamada de “Sopa de Lasanha”, esta criação mistura o melhor dos dois mundos: a textura cremosa da massa e o sabor intenso do molho de carne e queijo. Pedro Nogueira mostra no vídeo como é simples de preparar e o resultado conquistou-nos.
Ingredientes
- Azeite q.b.
- 2 a 3 cebolas
- 3 dentes de alho picados
- 500 g de carne de vaca picada
- 2 tomates maduros (ou tomate triturado)
- 2 colheres de sopa de pasta de tomate
- Sal e pimenta-preta q.b.
- Massa de lasanha fresca partida em pedaços
- Queijo ricotta
- Queijo mozzarella ralado
- Queijo parmesão ralado
- Coentros frescos picados (para finalizar )
Preparação
- Num tacho, refogue o azeite, a cebola e o alho.
- Junte a carne picada e tempere a gosto.
- Quando a carne estiver cozinhada, adicione o tomate e a pasta de tomate.
- Deixe ferver um pouco e junte um pouco de água.
- Acrescente a massa de lasanha partida em pedaços e deixe cozer até ficar macia.
- Adicione o queijo mozzarella e o parmesão ralado, mexendo até derreterem.
- Sirva com queijo ricotta e coentros picados por cima.